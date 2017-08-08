Объем перевозок по МЦК за год превысит запланированный на 10 млн

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Объем перевозок по МЦК за год превысит запланированный на 10 млнОбщество 8 августа, 19:43
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МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Власти Москвы прогнозируют, что к 10 сентября, когда исполнится год со дня открытия движения на Московском центральном кольце (МЦК), общий объем поездок достигнет 100 млн. Об этом во вторник сообщил журналистам заммэра Москвы Максим Ликсутов.
Ранее, по прогнозам специалистов департамента транспорта Москвы, пассажиропоток МЦК за 2017 год должен был составить порядка 90 млн.
"Мы прогнозируем, что за первый год работы будет перевезено 95-100 млн пассажиров", - сказал он. На текущий момент железнодорожной магистралью воспользовались 87,7 млн пассажиров.
МЦК было запущено 10 сентября 2016 года и стало популярным городским транспортом среди москвичей. С момента начала движения на всех транспортно-пересадочных узлах МЦК возможна оплата проезда банковскими картами и по бесконтактной технологии NFC, а в декабре были внедрены инновационные сервисы Apple Pay и Samsung Pay.