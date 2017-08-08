Проекты по сохранению Волги в Ивановской области потребуют более 1 млрд руб.

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ТАСС, 8 августа. Региональные проекты по сохранению Волги в Ивановской области потребуют инвестиций на сумму порядка 1 млрд рублей, сообщили во вторник в пресс-службе регионального правительства по итогам участия губернатора Павла Конькова в совещании по обсуждению федерального проекта "Оздоровление Волги" с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым в Волгограде.
"Правительством Ивановской области подготовлены порядка 20 мероприятий по сбережению реки Волги. Предварительно, стоимость данных проектов превысит 1 млрд рублей", - говорится в сообщении пресс-службы.
В областном правительстве рассказали, что в число проектов по сохранению Волги в регионе входят строительство очистных сооружений в городе Кинешма и поселке Старая Вичуга, реконструкция защитных дамб на Волге и реке Кинешемке, которая впадает в Горьковское водохранилище на Волге, и подъем затонувших судов.
"Уже начата работа по формированию региональной программы по сохранению и предотвращению загрязнения реки Волги, которая будет реализовываться в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги", - отметили в пресс-службе.
Волга - пятая по величине в России и самая крупная река в Европе длиной более 3 тыс. километров. Среди основных проблем Волги и Волжского бассейна эксперты и экологи отмечают сильное загрязнение и плохое качество воды, в ряде случаев достигающее критического уровня. Другой проблемой реки являются затонувшие суда - по подсчетам экспертов, на дне Волги лежит не менее 3 тыс. затонувших и брошенных нефтеналивных, пассажирских и грузовых судов.
Для решения проблем загрязнения реки весной 2017 года Министерство природных ресурсов и экологии России подготовило и внесло в правительство РФ проект паспорта приоритетного проекта "Оздоровление Волги". Бюджет проекта - 257 млрд рублей до 2025 года.
В результате его реализации планируется на 4,5 кубических километра сократить объем загрязненных сточных вод, ликвидировать объекты накопленного вреда окружающей среде, оказывающие негативное влияние на водные объекты, а также реконструировать или построить комплексы очистных сооружений, работа которых позволит снизить негативное воздействие на водные объекты.