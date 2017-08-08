Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.08:
$ 59.99
€ 70.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Проекты по сохранению Волги в Ивановской области потребуют более 1 млрд руб.

Общество
8 августа, 20:29 UTC+3 ТАСС

Всего правительством региона подготовлены порядка 20 мероприятий по сбережению реки

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 8 августа. Региональные проекты по сохранению Волги в Ивановской области потребуют инвестиций на сумму порядка 1 млрд рублей, сообщили во вторник в пресс-службе регионального правительства по итогам участия губернатора Павла Конькова в совещании по обсуждению федерального проекта "Оздоровление Волги" с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым в Волгограде.

Смотрите также
Вид на реку Волгу

Спасти Волгу: как сохранить главную водную артерию России

"Правительством Ивановской области подготовлены порядка 20 мероприятий по сбережению реки Волги. Предварительно, стоимость данных проектов превысит 1 млрд рублей", - говорится в сообщении пресс-службы.

В областном правительстве рассказали, что в число проектов по сохранению Волги в регионе входят строительство очистных сооружений в городе Кинешма и поселке Старая Вичуга, реконструкция защитных дамб на Волге и реке Кинешемке, которая впадает в Горьковское водохранилище на Волге, и подъем затонувших судов.

"Уже начата работа по формированию региональной программы по сохранению и предотвращению загрязнения реки Волги, которая будет реализовываться в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги", - отметили в пресс-службе.

Волга - пятая по величине в России и самая крупная река в Европе длиной более 3 тыс. километров. Среди основных проблем Волги и Волжского бассейна эксперты и экологи отмечают сильное загрязнение и плохое качество воды, в ряде случаев достигающее критического уровня. Другой проблемой реки являются затонувшие суда - по подсчетам экспертов, на дне Волги лежит не менее 3 тыс. затонувших и брошенных нефтеналивных, пассажирских и грузовых судов.

Проект "Оздоровление Волги"

Для решения проблем загрязнения реки весной 2017 года Министерство природных ресурсов и экологии России подготовило и внесло в правительство РФ проект паспорта приоритетного проекта "Оздоровление Волги". Бюджет проекта - 257 млрд рублей до 2025 года.

В результате его реализации планируется на 4,5 кубических километра сократить объем загрязненных сточных вод, ликвидировать объекты накопленного вреда окружающей среде, оказывающие негативное влияние на водные объекты, а также реконструировать или построить комплексы очистных сооружений, работа которых позволит снизить негативное воздействие на водные объекты.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Год экологии в России
Страны
Россия
Персоны
Коньков, Павел Алексеевич Медведев, Дмитрий Анатольевич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Полеты с неограниченными возможностями
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
10
"Счастье наступает внизу". Как советские альпинисты покоряли Эверест
38
Объявлены победители Международного конкурса фотожурналистики имени Стенина
11
"Признание в любви": в Москве прошел женский велопарад
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
НАТО сожалеет, что Путин посетил Абхазию без согласования с Тбилиси
2
Основатель ВИА "Веселые ребята" Павел Слободкин скончался на 73-м году жизни
3
Трамп назвал злоупотребление опиоидами крупнейшей проблемой США
4
Иранский беспилотник помешал истребителю США совершить посадку на авианосец
5
Футболист "Атлетико" Краневиттер перешел в "Зенит"
6
От жары до заморозков: погода в России продолжает устраивать сюрпризы
7
Власти выделят 257 млрд рублей на очистку Волги
Темы дня
Новости партнеров
Реклама