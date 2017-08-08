Власти выделят 257 млрд рублей на очистку Волги

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время прогулки на катере по реке Волге © Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

ВОЛГОГРАД, 8 августа. /ТАСС/. Объем федеральной программы по очистке Волги до 2025 года составит 257 млрд рублей. Об этом сказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании о сохранении, предотвращении загрязнения и рациональном использовании Волги.

"Проект по своим масштабам таков, что здесь требуются консолидированные усилия всех, кто должен заниматься этой деятельностью. Этот проект невозможно просто переложить на регионы, или сказать, что бизнес должен привести очистные сооружения в порядок. Эта река, которая имеет государственное значение, для европейской части России это важнейшая река, здесь проживает порядка 60 млн человек. Поэтому Минфину, Минэкономразвития, Минприроды, губернаторам, другим заинтересованным ведомствам необходимо представить свои предложения о соединении всех возможных источников", - сказал глава правительства. Он подчеркнул, что 257 млрд рублей - это большие деньги, "нам необходимо продумать каким образом каждый год будет финансироваться эта программа путем сложения всех возможностей".

По словам Медведева, нельзя допустить ситуации, чтобы расходы на очищение Волги в основном упали на регионы, однако регионы Приволжья должны подготовить свои проекты по очистке и сохранению Волги. Очищение реки потребует скоординированных усилий федерального центра, всех приволжских регионов и бизнеса, отметил премьер.

"В регионах должны появиться свои проекты по очистке и сохранению Волги. Нам всем нужно подумать, как эти проекты финансировать, как привлекать в эту сферу инвестиции", - сказал Медведев.

Кроме того, по словам премьера, важно, чтобы идея восстановления Волги дошла до каждого жителя приволжских регионов. "Нужно развивать добровольческие начинания, поддерживать волонтерство. Жить в нормальных условиях хотят все, пить чистую воду, но для этого нужно помнить и то, чего нельзя делать [с водами реки]", - подчеркнул глава кабмина.

Глава правительства, в частности, предложил особое внимание обратить на финансирование программы в 2018-2020 годах. "По подсчетам Минприроды, в следующем году на это требуется около 1 млрд рублей, а потом, в 2019-2020 годах, приблизительно по 11 млрд рублей [из федерального бюджета]", - сказал Медведев.

По словам Медведева, в рамках реализации приоритетного проекта по сохранению Волги, в частности, предстоит наладить в волжском бассейне экологический мониторинг состояния окружающей среды, запустить строительство и модернизацию очистных сооружений, внедрить на предприятиях наилучшие технологии по очистке сточных вод. По его словам, особое внимание также необходимо будет уделить низовью Волги, потребуется дополнительное обводнение реки Ахтубы, необходимо в целом повышать пропускную способность гидротехнических сооружений, создать условия для воспроизводства рыбы.

Напряженная экологическая ситуация

Глава правительства отметил, что в бассейне Волги сложилась самая напряженная экологическая ситуация в России, около трети грязных стоков в стране приходится на эту реку. "Именно в бассейне реки Волги сложилась самая напряженная экологическая ситуация, которая по многим позициям существенно хуже, чем общая ситуация [с водоемами в стране]. В воды Волги попадает более трети, а именно 38% всех российских загрязненных стоков", - сказал Медведев.

Он отметил, что одной из причин таких загрязнений является физический износ и технологическая отсталость очистных сооружений промышленных и муниципальных предприятий, не меньший вред причиняют зачастую и предприятия сельского хозяйства. "Кроме того река захламлена затонувшими судами", - отметил он.

"Ежегодно в Волгу сбрасывается свыше 5,5 кубических километров загрязненных сточных вод, но нормативная очистка проводится лишь в отношении 10% стоков. Со сточными водами в реку поступает свыше 2,5 млн тонн в год загрязняющих веществ. Кроме того, по разным оценкам, на дне Волги находятся 2,5 тыс. затонувших плавсредств, включая и нефтеналивные", - указал глава правительства.

Медведев добавил, что ситуация с экологией Волги весьма тревожная, "она осложняется тем, что, по мнению экологов, река уже исчерпала свои возможности по самоочищению, после строительства дамб водохранилища стали практически непроточными, загрязнения не вымываются течением". "Если ничего не предпринимать, то в недалекой по историческим мерам перспективе волжская вода станет непригодной для людей", - указал премьер. По его словам, правительству РФ предстоит большая работа, чтобы река вновь стала чистой.

Нижегородский низконапорный гидроузел

Премьер подписал распоряжение, касающееся строительства на Волге Нижегородского низконапорного гидроузла стоимостью 43,5 млрд рублей.

"Я подписал распоряжение о внесении изменений в схему территориального плана страны, которое связано со строительством Нижегородского низконапорного гидроузла. Он должен быть сдан в эксплуатацию к 2021 году, после чего на этом участке реки будут сняты ограничения по грузо- и пассажироперевозкам. Деньги в бюджете на эти цели заложены. Общий объем финансирования строительства объекта составит порядка 43,5 млрд рублей", - сказал он.

Как сообщает официальный сайт правительства, подписанным распоряжением в схему территориального планирования внесены изменения в целях реализации проекта по строительству гидроузла. "Скорректированы основные характеристики гидроузла и уточнено его местоположение", - отметили в кабмине.