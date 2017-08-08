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Донской: очистка сточных вод в России требует еще 23,3 млрд рублей в 2018-2020 годах

Общество
8 августа, 16:24 UTC+3 ВОЛГОГРАД ВОЛГОГРАД 8, августа. /ТАСС

Глава Минприроды России конкретизировал, что в 2018 году на очистку сточных вод потребуется 980 млн рублей дополнительных средств, в 2019-м - 11,3 млрд рублей, а в 2020-м - 11,1 млрд рублей

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ВОЛГОГРАД, 8 августа. /ТАСС/. Мероприятия по очистке сточных вод на территории России и ликвидации накопленного экологического ущерба потребуют дополнительное финансирование в объеме порядка 23,3 млрд рублей сверх установленного бюджета, сообщил во вторник министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской на совещании с премьером Дмитрием Медведевым.

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Ранее во вторник Медведев сообщил, что объем финансирования мероприятий по очистке сточных вод в России составит 257 млрд рублей.

"Для реализации приоритетного проекта объективно существует потребность в дополнительных средствах федерального бюджета. В 2018 году она [потребность] оценивается в 980 млн рублей, на 2019 год - 11,3 млрд рублей и 11,1 млрд рублей на 2020 год. Эти суммы приведены с учетом их использования на поддержку деятельности "фонда модернизации" очистных сооружений", - добавил министр. Таким образом, объем дополнительного финансирования за три года составит 23,3 млрд рублей.

По словам Донского, в рамках проекта к 2020 году будут установлены автоматизированные системы по контролю за сточными водами на объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду I и II категории опасности. Также будут построены новые и модернизированы существующие объекты очистки сточных вод жилищно-коммунального хозяйства и предприятий. До 2019 года планируется ввести норму по обязательной очистке сточных вод предприятий - абонентов волжских водоканалов до их сброса в централизованные системы водоотведения, будет продолжена реализация мероприятий по переводу промпредприятий на оборотное водоснабжение.

Донской добавил, что в рамках ликвидации накопленного экологического ущерба Росприроднадзор проведет инвентаризацию источников негативного воздействия на водные объекты, их ранжирование по степени опасности, а на основании результатов каждый регион подготовит региональные проекты, аналогичные федеральному. "В результате реализации проекта мы планируем добиться сокращения отведения загрязненных сточных вод в девять раз, ликвидировать наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда, обеспечить сохранение биоразнообразия Волги, [добиться] улучшения условий воспроизводства водных биологических ресурсов, сохранить уникальную систему Волго-Ахтубинской поймы, дельту Волги и улучшить качество жизни 60 млн россиян", - резюмировал министр.

Медведев во вторник проводит в Волгограде совещание по сохранению, предотвращению загрязнения и рациональному использованию реки Волги.

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