Медведев осмотрел ход строительства укрепительных сооружений правого берега Волги

ВОЛГОГРАД, 8 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев с борта теплохода осмотрел ход строительства укрепительных сооружений правого берега Волги. Премьера в поездке сопровождали полномочный представитель президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов, министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской и министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Мень.

О ходе строительных работ главе кабмина докладывал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, развернув перед премьером на верхней палубе теплохода карту акватории реки в границах Волгограда. Глава области рассказал, в частности, что в рамках строительства берегоукрепительных сооружений на набережной Волгограда впервые появится пляж.

Выслушав доклад о работах по очистке русла реки Волги, Медведев положительно оценил проведенную работу, отметив, что "у вас же никогда практически не чистили на протяжении десятилетий".

Когда судно проходило мимо стадиона на 45 тыс. мест, строящегося к чемпионату мира по футболу 2018 года, Медведев сфотографировал его "на память, как строится стадион". "Красиво, очень воздушный, сочинскому не уступает", - отметил Медведев.

Бочаров также доложил главе правительства о ходе строительства рокадной дороги вдоль береговой линии Волги. По окончании речной прогулки перед совещанием о сохранении, предотвращении загрязнения и рациональном использовании реки Волги Медведев осмотрел макет набережной Волгограда и прилегающих районов.

Программа ФЦП

Берегоукрепительные объекты правого берега Волги в Волгограде возводятся в рамках ФЦП по развитию водохозяйственного комплекса России с 2014 года. Это строительство направлено на предотвращение негативного воздействия вод реки. Берегоукрепительные объекты также являются основными гидротехническими сооружениями для устройства на нижней террасе набережной Волгограда рокадной дороги, необходимой для проведения матчей чемпионата мира по футболу 2018 года. Эти объекты состоят из пяти отдельных участков общей протяженностью почти три километра и обеспечивают связность ранее построенных берегоукрепительных сооружений. На сегодняшней момент, согласно материалам правительства, подготовленным к рабочей поездке премьер-министра в Волгоград, общая техническая готовность объекта составляет 83%.

Вместе с тем есть потребность в продолжении укрепления правого берега Волги в границах Волгограда. Протяженность первоочередных участков, на которых требуется осуществить защитные мероприятия, составляет 1,25 км. Администрация Волгоградской области планирует в 2018 году разработать проектную документацию по укреплению этих дополнительных участков. Предварительная стоимость их строительства оценивается в 700 млн рублей.

Как отмечается в материалах, правый берег Волги на неукрепленных участках подвергается активной речной эрозии, при этом в сочетании с распространением в геологическом разрезе правого берега хвалынских глин и техногенных насыпных грунтов активно формируются процессы берегообрушения.

Рокадная дорога протяженностью 3,67 км. расположена в центральном районе Волгограда и проходит вдоль береговой линии реки. Ее строительство разделено на два этапа, работы должны быть окончены в декабре 2017 года, на сегодня строительная готовность объекта - 59%. На обоих этапах строительства проводится переустройство инженерных коммуникаций, попадающих в зону строительства объекта.