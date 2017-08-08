Медведев подписал распоряжение о строительстве Нижегородского гидроузла на Волге

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ВОЛГОГРАД, 8 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о строительстве Нижегородского низконапорного гидроузла на Волге стоимостью 43,5 млрд рублей.
"Я подписал распоряжение о внесении изменений в схему территориального плана страны, которое связано со строительством Нижегородского низконапорного гидроузла", - сказал он на совещании о сохранении, предотвращении загрязнения и рациональном использовании реки Волги.
"Он [гидроузел] должен быть сдан в эксплуатацию к 2021 году, после чего на этом участке реки будут сняты ограничения по грузо- и пассажироперевозкам, - добавил глава правительства. - Деньги в бюджете на эти цели заложены. Общий объем финансирования строительства объекта составит порядка 43,5 млрд рублей".
Как сообщает официальный сайт правительства, подписанным распоряжением в схему территориального планирования внесены изменения в целях реализации проекта по строительству гидроузла. "Скорректированы основные характеристики гидроузла и уточнено его местоположение", - отметили в кабмине.