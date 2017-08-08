Медведев в Волгограде проведет совещание по экологической охране Волги

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во вторник проведет в Волгограде совещание о сохранении, предотвращении загрязнения и рациональном использовании реки Волги. Как сообщила пресс-служба правительства, участники совещания обсудят приоритетный проект "Оздоровление Волги". В частности, планируется поднять вопросы строительства и модернизации комплексов очистных сооружений ЖКХ, обсудить меры по устойчивому функционированию водохозяйственного комплекса Нижней Волги, сохранению уникальной экосистемы Волго-Ахтубинской поймы. Кроме того, в повестке заседания - тема ликвидации объектов накопленного экологического вреда.

В совещании примут участие министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Мень, полномочный представитель президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов, представители министерств и ведомств, главы регионов.

В рамках поездки Медведев осмотрит объекты водохозяйственной инфраструктуры Волгограда.

Весной 2017 года Министерство природных ресурсов и экологии России подготовило и внесло в кабмин проект паспорта приоритетного проекта "Оздоровление Волги". Бюджет проекта составляет 227 млрд рублей до 2025 года. Из них 89,8 млрд - из федерального бюджета, порядка 38,6 млрд - из бюджетов регионов, 99 млрд - из внебюджетных источников. По словам главы ведомства Сергея Донского, в рамках проекта создается фонд, "направленный на сохранение и восстановление водных объектов, оказывающий поддержку при реализации инвестиционных проектов в сфере очистки сточных вод".

В результате реализации проекта на Волге, которая вместе с бассейном занимает территорию, равную 13% площади Европы, на 4,5 кубических километра будет сокращен объем загрязненных сточных вод, будут ликвидированы объекты накопленного вреда окружающей среде, оказывающие негативное влияние на водные объекты. Водоохранные зоны и зоны санитарной охраны будут приведены в состояние, соответствующее их статусу. Должны быть организованы сбор и очистка загрязненного поверхностного стока крупных населенных пунктов. Главная задача, как отмечали в министерстве, - реконструировать или построить комплексы очистных сооружений, работа которых позволит снизить негативное воздействие на водные объекты.

В послании Федеральному собранию 1 декабря президент России Владимир Путин призвал в Год экологии совершенствовать природоохранное законодательство и привлекать к этому институты гражданского общества. Глава государства также поручил кабмину подготовить программы сбережения уникальных природных символов РФ, таких как Волга, Байкал и Телецкое озеро на Алтае. Позднее, весной 2017 года, по итогам обсуждения в Госдуме отчета о результатах работы кабинета министров в 2016 году Медведев поручил проработать вопрос о поддержании биоразнообразия Волги и о финансировании этих мероприятий.

Проблемы Волги

Волжский бассейн включает в себя территории 39 регионов РФ, где проживает до 40% населения России, производится 45% промышленной и 50% сельскохозяйственной продукции. Также в русле Волги и ее притоков расположено 38% сельскохозяйственных площадей страны. Среди основных проблем Волги и Волжского бассейна эксперты отмечают плохое качество воды, в ряде случаев достигающее критического уровня. Выявлен ряд случаев экстремально высокого, а также аварийного загрязнения, сообщали ТАСС в управлении Росприроднадзора по Приволжскому федеральному округу (ПФО).

По мнению экологов, большой проблемой Волги стали и многочисленные водохранилища, уничтожившие естественное русло реки и мешающие процессу ее естественного очищения. Как пояснял председатель Нижегородского отделения Международного социально-экологического союза Асхат Каюмов, водохранилища уничтожили на реке Волге пойму, где сосредоточено самое большое многообразие животного мира. Уничтожение поймы привело к иссушению рек и невозможности нереста рыбы.

Дополнительный ущерб состоянию Волги и ее притоков наносят так называемые объекты накопленного вреда: территории и акватории, где размещаются опасные для жизни и экологии отходы. По данным проверки Минприроды РФ совместно с Росприроднадзором, только на территории регионов Приволжского федерального округа размещается 82 таких объекта. В частности, в поселках Леонидовка, на реке Суре (втором по величине правом притоке Волги), и Заречный (Пензенская область) находятся места прежнего уничтожения химического оружия. В Кировской области 2,3 тыс. га в пойме реки Вятки (также относящейся к бассейну Волги) загрязнены в результате прошлой хозяйственной деятельности Кирово-Чепецкого химического комбината. Есть и другие объекты, которые пока не включены в реестр накопленного экологического ущерба, но также представляют опасность и вызывают озабоченность природоохранных ведомств.

Не менее серьезная угроза для Волги - сточные воды. По данным Росприроднадзора по ПФО, почти 40% сточных вод попадает в Волгу в неочищенном виде. Больше всех регионов Волгу загрязняют Татарстан, Башкирия и Нижегородская область. Среди основных ингредиентов неочищенных стоков в ведомстве фиксируют нефтепродукты, фенолы, а также соединения железа. Серьезной проблемой является неудовлетворительное состояние очистных сооружений округа.

Еще одна проблема - затонувшие суда. По словам члена Общественной палаты РФ и вице-президента Общества биотехнологов России им. Ю. А. Овчинникова Сергея Чернина, бассейн реки Волга загрязняют более 3 тыс. затонувших и брошенных нефтеналивных, пассажирских и грузовых судов. По данным Росприроднадзора, ведется работа по обновлению реестра затонувших судов, после чего будет разработан план мероприятий по их подъему и утилизации. Кроме того, в ведомстве заверяют, что установят собственников затонувших судов с последующим расчетом и предъявлением им вреда, причиненного водоему.