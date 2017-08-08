Семья жительницы Ижевска поблагодарила Путина за возможность отдохнуть в Сочи

СОЧИ, 8 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин встретился во вторник в своей сочинской резиденции Бочаров ручей с семьей жительницы Ижевска Анастасии Вотинцевой, которую он в июне пригласил отдохнуть на курорте в качестве подарка на ее день рождения.

Путин поинтересовался условиями, в которых разместили Анастасию с сыном и ее сестру с двумя детьми. "Жарко, конечно, но кондиционеры спасают. Тяжеловато после нашего климата, но шикарно все", - сказала женщина.

По ее словам, их поселили в отдельные номера, они живут с большим комфортом и выражают благодарность всем, кто принял участие в организации отдыха. "Мы не знаем, какими словами описать, как мы счастливы. Мы просто попали в рай", - сказала Анастасия. "Здесь хорошо", - с улыбкой согласился Путин.

Глава государства заметил, что в санатории, где разместили Анастасию и ее сестру, есть возможность пройти различные оздоровительные процедуры. Женщины поблагодарили президента за возможность поправить здоровье детей, которые у них часто болеют из-за бытовой неустроенности.

Президент поинтересовался, есть ли какие-нибудь подвижки с решением жилищного вопроса. В ходе "Прямой линии" Вотинцева рассказала главе государства, что вынуждена жить с тремя детьми в аварийном доме, расселить который местные власти собираются только в 2029 году. Когда через несколько дней президент прибыл с рабочим визитом в Ижевск, он смог лично убедиться в непригодности этого жилья и поручил врио главы Удмуртии Александру Бречалову до конца года решить вопрос с переселением. "Как у вас там решаются дела квартирные?" - поинтересовался глава государства. "Пока на месте все стоит, ничего конкретного пока не говорили", - ответила Вотинцева.

Президент с удивлением заметил, что дом напротив, по его мнению, был уже готов к заселению. "Когда я ездила за билетами в администрацию как раз, мне задали вопрос: "как соседи к зиме готовятся, дрова заготавливают?" Но нам сказали, что "живите как живете, никуда не торопитесь, может, зима придет в октябре, а переселим мы вас, возможно, 30 декабря", - сообщила женщина.

Сестра Вотинцевой высказала предположение, что, несмотря на то, что новый дом уже построен, пока не готова детская площадка, государственная комиссия не может принять здание. Она рассказала Путину, что дом, о котором он говорит, по плану должен быть сдан в эксплуатацию до конца года. "Там все будет нормально, главное, чтобы они корректно все сделали вовремя", - заверил российский лидер.

История вопроса

Путин в ходе "Прямой линии" пообещал жительнице Ижевска разобраться в ситуации с расселением аварийного жилья. По прилете в Ижевск президент выяснил, что семья Вотинцевых ютится в одной комнате, в которую можно попасть через трехметровую кухню. Водоснабжение жители проводили за счет собственных средств, газоснабжение отсутствует.

По итогам инспекции президент поручил Бречалову до конца года переселить 11 семей ижевчан из аварийных домов. В завершение беседы Путин поздравил женщину с днем рождения, в качестве подарка президент преподнес ей цветы и предложил всей семье съездить на отдых в Сочи.