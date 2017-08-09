В Петербурге прозвучит "Ленинградская" симфония в годовщину исполнения в осажденном городе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 августа. /ТАСС/. Сразу две даты, связанные с блокадой Ленинграда, отмечает в среду Петербург: ровно 75 лет назад - 9 августа 1942 года в осажденном городе впервые прозвучала Седьмая "Ленинградская" симфония Дмитрия Шостаковича, а 9 августа 1944 года завершилась Ленинградская битва - одно из самых продолжительных и кровопролитных сражений Великой Отечественной войны.

Начнутся мероприятия уже ночью. Центральный мост города - Дворцовый - разведут под звуки Седьмой симфонии. Как пояснил председатель комитета по печати и взаимодействию со СМИ Сергей Серезлеев, это произойдет в рамках проекта "Поющие мосты". "Ровно 75 лет назад, 9 августа 1942 года, Ленинград впервые услышал симфонию номер семь, которая для всех нас до сих пор является символом мужества и силы воли ленинградцев в блокадные годы", - отметил он.

Вспомнят симфонию также в Президентской библиотеке имени Ельцина. Здесь откроется выставка проекта "Блокада глазами современных художников". "Через представленные полотна разных по манере и темпераменту художников зритель сможет в полной мере прочувствовать настроение и величие того знаменательного момента. Названия картин - "Сполохи памяти", "Волны эфира" и "По ту сторону света" - говорят сами за себя", - рассказали в пресс-службе библиотеки.

В видеолектории библиотеки ученые и эксперты расскажут о значении концерта для осажденного города.

"Перед гостями выступят три докладчика. Так, лекция начальника управления радиовещания ТРК "Петербург" Юрия Радкевича будет посвящена Ленинградскому радио в годы блокады и жизни оркестра радиокомитета в августе 1942 года. Редактор-консультант Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций СПбГУ [Санкт-Петербургский государственный университет], житель блокадного Ленинграда Владимир Осинский расскажет, как синтез слова и музыки определил духовную наполненность передач Ленинградского радио в годы войны. Доктор искусствоведения Светлана Лаврова сделает доклад по теме "Седьмая симфония Д. Д. Шостаковича", включающий историю создания, краткий анализ партитуры и средств музыкальной выразительности", - добавили в библиотеке.

Прямую трансляцию этих лекций можно будет посмотреть на сайте учреждения.

Концерт и танки на Дворцовой

Вечером горожан и гостей города на Дворцовой площади ждет памятный концерт, посвященный как годовщине окончания битвы за Ленинград, так и исполнению симфонии. "В концерте запланирован целый блок, посвященный этому уникальному событию. Хотя это было не первое исполнение, но в блокадном городе оно было символичным", - рассказал замглавы Военно-исторического центра Северо-Западного федерального округа и регионального отделения Российского военно-исторического общества Владимир Казаков.

Как рассказали ТАСС в Военно-историческом центре, современные музыканты отдадут дань памяти коллегам, впервые исполнившим симфонию в осажденном городе. Прозвучит фонограмма произведения, и поочередно к ней будут подключаться отдельные "живые" инструменты, чтобы отдельно почтить память каждого из участников легендарного концерта. Также памяти оркестра будет посвящена минута молчания.

На Дворцовой площади с 9 по 13 августа будет развернута экспозиция из 55 единиц техники времен Великой Отечественной войны, восстановленных специалистами Военно-исторического центра. Среди них несколько модификаций Т-34, рассказывающие об эволюции легендарного танка, другие бронированные машины, автомобили, артиллерийская техника, образцы вооружения и укреплений. Будет и танк-гигант КВ-1, поднятый со дна Невы в районе "Невского пятачка" и восстановленный специалистами центра до ходового состояния.

Выставка посвящена годовщине окончания битвы за Ленинград. "Так, наверное, несправедливо получилось в истории нашего города, нашей страны, что дата окончания Ленинградской битвы, которая началась в июле 1941-го, а закончилась в начале августа 1944-го, как-то прошла мимо. Эту несправедливость, совместно с Институтом военной истории, со специалистами института при Министерстве обороны мы решили поправить, и согласовали и уточнили во всех инстанциях дату 9 августа", - сказал Казаков.

История концерта

Работу над Седьмой симфонией композитор Дмитрий Шостакович начал в Ленинграде в первые месяцы войны. Впервые ее исполнил 5 марта 1942 года оркестр Большого театра в Куйбышеве (сейчас Самара). Премьера в блокадном Ленинграде состоялась 9 августа того же года в Большом зале Ленинградской филармонии. Концерт стал одним из символов мужества и несломленной воли защитников города.

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Музыкантов для исполнения симфонии собирали по всему городу, кого-то вызывали с фронта. "Оркестр таял. Некоторые ушли в армию, другие умерли от голода. И все же те, кто оставался, - главным образом на казарменном положении при радиокомитете, - помимо службы ПВО [Противо-воздушная оборона] не оставляли и своей основной работы. Самоотверженно работал, репетировал с ними в обледеневших студиях какие-то наиболее доступные им по физическим силам произведения Карл Ильич Элиасберг. А когда пришла весть об исполнении Седьмой - "Ленинградской симфонии", а затем самолет доставил в радиокомитет ее партитуру, почти несбыточным желанием загорелся оркестр - исполнить ее здесь, на ее родине, в осажденном, полуумирающем, но не сдававшемся и не сдающемся городе", - вспоминала поэтесса Ольга Берггольц.

Единственный оставшийся в городе оркестр радиокомитета был усилен флотскими и армейскими музыкантами, поскольку для исполнения произведения нужно было почти 100 человек, а в радиокомитете их оставалось 15, и 9 августа в Большом зале Филармонии состоялась ленинградская премьера.

"За дирижерский пульт встал Карл Ильич Элиасберг, - он был во фраке, в самом настоящем фраке, как и полагается дирижеру, и фрак висел на нем, как на вешалке, - так исхудал он за зиму... Мгновение полной тишины, и вот - началась музыка. И мы с первых тактов узнали в ней себя, и весь свой путь, всю уже тогда легендарную эпопею Ленинграда: и наступающую на нас страшную беспощадную враждебную силу, и наше вызывающее сопротивление ей, и нашу скорбь, и мечту о светлом мире, и нашу несомненную грядущую победу. И мы, не плакавшие над погибающими близкими людьми зимой, сейчас не могли и не хотели сдерживать отрадных, беззвучных, горючих слез, и мы не стыдились их", - написала Берггольц.

Значение симфонии

Как считает один из ведущих исследователей блокады Ленинграда Никита Ломагин, исполнение симфонии в осажденном городе имело огромное пропагандистское значение не столько для самих ленинградцев, сколько для бойцов Ленинградской фронта, всей Красной армии. В это время шли тяжелейшие бои на юге СССР, и сам факт того, что в голодающем окруженном городе оркестр смог собраться и исполнить это произведение поразил бойцов. Сильное впечатление это произвело и на врага, и на страны Запада. "И немцы были шокированы, и союзники были шокированы", - добавил он.

Битва за Ленинград

Блокада Ленинграда продолжалась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Битва за Ленинград началась в июле 1941 года и завершилась в августе 1944 года, в ней погибли около миллиона советских солдат и более 800 тыс. человек из числа мирного населения. Точное число жертв блокады историки не могут назвать до сих пор. Более 1,5 млн человек были награждены медалями "За оборону Ленинграда".