Переселение москвичей по программе реновации начнется до конца года

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МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Москвичи смогут начать переселяться в готовые дома в рамках программы реновации уже в этом году, первые кварталы для строительства новых домов будут определены до конца сентября. Об этом заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин рассказал в интервью газете "Ведомости".
"В конце этого года начнем переселять. Есть готовые квартиры и строящиеся дома, которые принадлежат городу, - сообщил чиновник. - Около 4000 квартир, примерно 250 000 кв. м. Это 20 различных домов".
"До 1 октября мы определим кварталы, где в первые годы программы (2017-2019) будут возведены стартовые дома. Их строительство может начаться уже в текущем году. Эти дома и станут основой для волнового переселения жителей, что позволит в дальнейшем приступить к комплексному развитию кварталов", - добавил Хуснуллин.
Хуснуллин пояснил, что в распоряжении города есть 300 площадок для застройки, которые закрывают необходимый для первой волны объем жилья на 5 млн кв. м, или порядка 25% от всей программы реновации. В районах, где городского ресурса недостаточно, иновесторам предложат обменяться с мэрией частью площадок - эту стратегию рассматривают в отношении порядка 50 точек. По оценке заммэра, строительство домов и благоустройство в рамках программы обойдется столичной казне в 3-3,5 трлн руб.
1 июля 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации", утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы. По итогам голосования жителей, в программу, утвержденную мэром Сергеем Собяниным 1 августа, вошло 5,144 тыс. домов, среди которых, в основном, пятиэтажные хрущевки. Это почти 70% имеющегося фонда такого типа в Москве.
Общая площадь домов, которые подлежат реновации, - порядка 16 млн квадратных метров. В них проживает около 1 млн москвичей в 350 тыс. квартир. В первые три года Москва вложит в программу 300 млрд рублей.