Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.08:
$ 59.99
€ 70.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Переселение москвичей по программе реновации начнется до конца года

Общество
9 августа, 4:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, августа. /ТАСС

Заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин также сообщил, что первые кварталы для строительства новых домов будут определены до конца сентября

Поделиться
Материал из 1 страницы
Марат Хуснуллин

Марат Хуснуллин

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Москвичи смогут начать переселяться в готовые дома в рамках программы реновации уже в этом году, первые кварталы для строительства новых домов будут определены до конца сентября. Об этом заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин рассказал в интервью газете "Ведомости".

"В конце этого года начнем переселять. Есть готовые квартиры и строящиеся дома, которые принадлежат городу, - сообщил чиновник. - Около 4000 квартир, примерно 250 000 кв. м. Это 20 различных домов".

СПЕЦПРОЕКТ

Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками

Как получить пять комнат вместо одной квартиры в хрущевке и переехать в новостройку из ветхого дома

"До 1 октября мы определим кварталы, где в первые годы программы (2017-2019) будут возведены стартовые дома. Их строительство может начаться уже в текущем году. Эти дома и станут основой для волнового переселения жителей, что позволит в дальнейшем приступить к комплексному развитию кварталов", - добавил Хуснуллин.

Хуснуллин пояснил, что в распоряжении города есть 300 площадок для застройки, которые закрывают необходимый для первой волны объем жилья на 5 млн кв. м, или порядка 25% от всей программы реновации. В районах, где городского ресурса недостаточно, иновесторам предложат обменяться с мэрией частью площадок - эту стратегию рассматривают в отношении порядка 50 точек. По оценке заммэра, строительство домов и благоустройство в рамках программы обойдется столичной казне в 3-3,5 трлн руб.

1 июля 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации", утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы. По итогам голосования жителей, в программу, утвержденную мэром Сергеем Собяниным 1 августа, вошло 5,144 тыс. домов, среди которых, в основном, пятиэтажные хрущевки. Это почти 70% имеющегося фонда такого типа в Москве.

Общая площадь домов, которые подлежат реновации, - порядка 16 млн квадратных метров. В них проживает около 1 млн москвичей в 350 тыс. квартир. В первые три года Москва вложит в программу 300 млрд рублей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Реновация Снос хрущевок в Москве
Персоны
Хуснулин, Равиль Камильевич
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Полеты с неограниченными возможностями
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
10
"Счастье наступает внизу". Как советские альпинисты покоряли Эверест
38
Объявлены победители Международного конкурса фотожурналистики имени Стенина
11
"Признание в любви": в Москве прошел женский велопарад
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
НАТО сожалеет, что Путин посетил Абхазию без согласования с Тбилиси
2
Власти Украины обеспокоены заявлениями лидера германской СвДП по Крыму
3
Власти выделят 257 млрд рублей на очистку Волги
4
Инвестиции в российскую промзону в Египте составят $7 млрд
5
Умер основатель ВИА "Веселые ребята" Павел Слободкин
6
Сечин выступит свидетелем в суде по делу Улюкаева
7
Евросоюз предложил РФ перенести переговоры по транзиту газа через Украину на октябрь
Темы дня
Новости партнеров
Реклама