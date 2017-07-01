Путин подписал закон о реновации жилья в Москве

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации" в части установления особенностей правовых отношений в целях реновации жилищного фонда. Документ опубликован на портале правовой информации.

"Под реновацией жилищного фонда в городе Москве понимается совокупность мероприятий, выполняемых в соответствии с программой реновации жилищного фонда в городе Москве, направленных на обновление среды жизнедеятельности граждан, общественного пространства в целях предотвращения роста аварийного жилого фонда в городе Москве, обеспечения развития жилых территорий и их благоустройства", - отмечается, в частности, в документе.

28 июня документ был одобрен Советом Федерации. За принятие закона проголосовали 147 сенаторов, никто не высказался против, четверо парламентариев воздержались.

В документе дается определение понятию "реновация", а также уточнены характеристики домов, которые могут войти в программу реновации: многоквартирные дома не выше девяти этажей, возведенные по типовым проектам 1957-1968 гг. "с использованием типовых изделий стен и (или) перекрытий".

Закон предоставляет собственникам квартир возможность получить на выбор равнозначное или равноценное жилье, а также денежную компенсацию.