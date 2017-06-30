Памфилова высоко оценила организацию голосования по реновации в Москве

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова назвала уникальным и не имеющим аналогов процесс организации голосования жителей московских пятиэтажек за или против включения в программу реновации. Об этом она сообщила в пятницу на заседании комиссии.

"Москва славится тем, что часто сами по инновации инициативы выдвигают. Есть чему поучиться, скажем, тот опыт, который они применили при голосовании по реновации, уникальный, который не имеет аналогов в мире", - сказала она.

Кроме того, по словам Памфиловой, в столице есть "и многие другие новации", которые могут быть применены в избирательной системе.

Она выразила надежду на то, что власти Москвы смогут организовать видеоблюдение на избирательных участках во время муниципальных выборов в столице 10 сентября. Ранее с такой просьбой обратились в мэрию столичные единороссы.