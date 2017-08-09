Австралийский Сенат отклонил предложение провести плебисцит по вопросу об однополых браках

СИДНЕЙ, 9 августа. /ТАСС/. Сенат (верхняя палата) федерального парламента Австралии в среду во второй раз заблокировал правительственный законопроект о проведении плебисцита по вопросу о легализации однополых браков. Такой результат ожидался, поскольку правящая в стране Либерально-национальная коалиция (ЛНК) не имеет большинства в верхней палате.

Днем ранее премьер-министр Малколм Тёрнбулл предупредил, что в случае повторного отказа Сената поддержать плебисцит правительство поручит Национальному статистическому бюро организовать почтовое голосование по вопросу об однополых браках, участие в котором, в отличие от плебисцита, не будет обязательным.

Почтовое голосование пройдет с 15 сентября по 7 ноября. Если большинство его участников выскажется в поддержку легализации, то одному из законодателей от правящей коалиции будет разрешено внести на рассмотрение парламента "частный законопроект", по которому проведут так называемое голосование по совести (парламентарии голосуют самостоятельно, без оглядки на официальную позицию собственной партии - прим. ТАСС).

Оппозиция не одобряет голосование по почте

Политики от оппозиционных Австралийской лейбористской партии и Партии "зеленых" Австралии выступают категорически против голосования по почте и настаивают на решении вопроса о легализации однополых браков путем простого волеизъявления в парламенте. Лейбористы, "зеленые" и их сторонники указывают, что предлагаемый ЛНК почтовый опрос будет иметь сомнительный юридический статус, поскольку по закону правительство не имеет права без одобрения парламента тратить деньги из федеральной казны на мероприятия, не связанные с текущим финансированием работы министерств и ведомств. По словам "теневого генпрокурора" лейбористов Марка Дрейфуса, передачу Национальному статистическому бюро $122 млн (около $100 млн США) на организацию почтового опроса "ни при каких обстоятельствах нельзя назвать финансированием текущей деятельности федерального агентства".

"Правительство по сути заявляет, что если большинство участников почтового голосования поддержит легализацию однополых браков, то это будет означать лишь "голосование по совести" в парламенте, а если не поддержат, то это автоматически будет означать отказ проводить в парламенте вообще какое-либо голосование", - напомнила заместитель лидера лейбористов Таня Плиберсек. Она также отметила, что, согласно проведенным в последние месяцы опросам общественного мнения, основная часть австралийцев выступает за легализацию однополых браков, и нет никакого смысла проводить еще один опрос.

Глава кабинета не хочет нарушать предвыборное обещание

Премьер-министр, который упорно отказывается от решения данной проблемы в парламенте, является сторонником легализации однополых браков. "Мы с [женой] Люси будем голосовать за [легализацию], и я призываю других поступить точно так же", - сказал он на состоявшейся во вторник пресс- конференции.

Вместе с тем Тёрнбулл напомнил, что ведомая им ЛНК дала обещание австралийцам провести всенародный референдум по данному вопросу в ходе прошлой избирательной кампании и не собирается его нарушать. В связи с этим он также обвинил оппозицию в пренебрежительном отношении к народу Австралии, которому лейбористы "боятся доверить решение" вопроса об однополых браках.

Угроза политического кризиса

Взгляды оппозиционных партий разделяют по меньшей мере четыре депутата Палаты представителей от ЛНК, которые грозятся подготовить "частный законопроект" без каких-либо плебисцитов и почтовых опросов. Поскольку в настоящее время ЛНК занимает лишь 76 из 150 мест в нижней палате, такое возможное развитие событий чревато политическим кризисом.