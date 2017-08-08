Правительство Австралии намерено через почту решить вопрос о легализации однополых браков

СИДНЕЙ, 8 августа. /ТАСС/. Правительство Австралии решило предложить гражданам страны высказать свое отношение к легализации однополых браков по почте. Об этом объявил премьер-министр Малколм Тернбулл на состоявшейся во вторник встрече с журналистами по итогам совещания законодателей от Либеральной партии, которое предшествовало возобновлению работы федерального парламента после зимних каникул.

Тернбулл подчеркнул, что правительство не отказывается от идеи провести по этому вопросу плебисцит, участие в котором будет обязательным, но понимает, что Сенат, где у правящей Либерально-Национальной коалиции (ЛНК) нет большинства, скорее всего, вновь заблокирует это предложение. В таком случае Национальное бюро статистики организует голосование по почте, участие в нем станет добровольным. "Мы вновь предложим законопроект о плебисците Сенату на этой неделе, - уточнил премьер-министр. - Если нам не будет сопутствовать успех, то будет голосование по почте".

В свою очередь министр финансов Матиас Корманн объявил предполагаемые даты плебисцита и почтового голосования - соответственно 25 ноября и с 15 сентября по 7 ноября. Он также пояснил, что если большинство участников предстоящего опроса выскажется в поддержку легализации однополых браков, то одному из членов правящей коалиции будет разрешено внести на рассмотрение парламента "частный законопроект", по которому проведут так называемое голосование по совести (парламентарии голосуют самостоятельно, без оглядки на официальную позицию собственной партии - прим. ТАСС).

Это предложение ЛНК было встречно в штыки политиками от оппозиционных Лейбористской партии и Партии "зеленых", настаивающих на решении вопроса о легализации однополых браков путем простого голосования в парламенте. Их позицию разделяют по меньшей мере четверо парламентариев от ЛНК, которые грозятся подготовить "частный закопроект" без каких- либо плебисцитов и почтовых опросов. Поскольку в настоящее время ЛНК имеет лишь 76 из 150 мест в Палате представителей, такое развитие событий чревато политическим кризисом.

Примечательно, что премьер-министр, который упорно отказывается от решения данной проблемы в парламенте, является сторонником легализации однополых браков. "Мы с [женой] Люси будем голосовать "за" [легализацию], и я призываю других поступить аналогично", - сказал он.