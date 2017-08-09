Самолет МЧС успешно доставил гуманитарную помощь в Шри-Ланку

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МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. МЧС России доставил в пострадавшую от наводнений Шри-Ланку около 32 тонн гуманитарной помощи. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе ведомства.
"Самолет Ил-76 МЧС России успешно завершил доставку гуманитарной помощи в Республику Шри-Ланка. Он доставил населению, пострадавшему от наводнения, гуманитарную помощь общим весом около 32 тонн. Это - передвижные электростанции, палатки и комплекты посуды", - уточнили в пресс-службе.
Там также сообщили, что глава МЧС России Владимир Пучков направил министру по ликвидации стихийных бедствий Шри-Ланки телеграмму, в которой выразил свои соболезнования и готовность оказать помощь в ликвидации последствий сильнейшего наводнения, вызванного тропическим циклоном.
По данным местных властей, в Шри-Ланке в результате наводнений погибли более 150 человек, свыше трех тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома.