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Скончался замминистра по делам Северного Кавказа Андрей Резников

Общество
9 августа, 12:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, августа. /ТАСС

Причиной смерти стала продолжительная болезнь

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Андрей Резников

Андрей Резников

© Пресс-служба Минкавказа

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа Андрей Резников скончался в среду в Москве после продолжительной болезни, сообщила пресс-служба Минкавказа.

"Девятого августа на 49-м году жизни после продолжительной болезни скончался заместитель министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа Андрей Владимирович Резников", - говорится в сообщении.

Резников родился 26 ноября 1968 года в Норильске. В 1992 году окончил Саратовский политехнический институт по специальности "Подъемно-транспортные машины и оборудование". В 2000 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения по специальности "Юриспруденция".

Карьеру Резников начал в 1992 году инженером отдела комплектации объектов энергетики управления "Норильсккомплектоборудование" Норильского горного металлургического комбината, в 2013-2014 годы занимал пост заместителя председателя правительства Красноярского края, министра энергетики и ЖКХ Красноярского края. Заместителем министра РФ по делам Северного Кавказа Резников был назначен 9 июля 2014 года.

"Андрей Владимирович внес значительный вклад в развитие Северо-Кавказского федерального округа, реализуя государственную политику в сфере социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа по привлечению инвестиций, сопровождению приоритетных инвестиционных проектов, развитию малого и среднего предпринимательства, функционированию особых экономических зон на территории региона", - отмечается в сообщении пресс-службы министерства.

Прощание состоится 11 августа на Троекуровском кладбище в Москве.

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