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АТОР: турпоток из России в Великобританию вырос из-за укрепления рубля к фунту

Общество
9 августа, 14:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, августа. /ТАСС

По данным ассоциации, в некоторых компаниях рост продаж достигал 50-60% по сравнению с летом 2016 года

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МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Продажи туров в Великобританию летом 2017 года выросли из-за весеннего укрепления рубля к британскому фунту. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Несмотря на то, что Великобритания не является массовым или дешевым направлением, практически все опрошенные туроператоры на британском направлении сообщили, что спрос на туры в Великобританию в этом летнем сезоне увеличился. Все игроки связывают это с понижением курса фунта относительно рубля в первой половине этого года", - говорится в сообщении ассоциации.

По данным АТОР, в некоторых компаниях рост продаж достигал 50-60% по сравнению с летом 2016 года. Отмечается, что россияне стали чаще ездить по всей территории Великобритании, перестав концентрироваться только на Лондоне - туроператоры говорят о росте спроса на комбинированные туры по стране.

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