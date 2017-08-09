Бесплатный Wi-Fi появится в 224 населенных пунктах Тульской области к концу 2018 года

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ТАСС, 9 августа. Бесплатный Wi-Fi появится в 224 населенных пунктах Тульской области, где проживает до 500 человек, к концу 2018 года. Об этом в среду сообщили в пресс-службе правительства региона.
"К концу 2018 года широкополосный интернет придет в 224 населенных пункта региона. Наша задача - обеспечить доступность услуг связи для жителей сельской местности и удаленных районов с населением от 250 до 500 человек. Доступ в интернет обеспечивается путем установки уличной точки Wi-Fi, к ней могут подключиться владельцы мобильных телефонов, ноутбуков, планшетов и других устройств с беспроводным доступом", - сказал министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области Ярослав Раков.
По данным пресс-службы правительства, работы будут проводиться в рамках проекта по устранению цифрового неравенства. "Такие точки Wi-Fi начали устанавливать с августа 2015 года. За это время построена 141 точка доступа в сельских населенных пунктах в 22 муниципальных образованиях Тульской области. С 1 августа уличные точки Wi-Fi стали бесплатными для всех", - сказали там.