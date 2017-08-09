Приморье и Свердловская область стали лидерами по реализации "майских указов"

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Приморский край и Свердловская область возглавил медиарейтинг регионов России по реализации "майских указов" президента РФ Владимира Путина в сфере госуправления и ЖКХ. Такие данные представила в среду компания "Медиалогия".

Приморье лидирует в рейтинге по реализации "майских указов" в сфере государственного управления (МедиаИндекс - 276,3). На втором и третьем месте расположились Дагестан (211,5) и Свердловская область (108,3). В десятку также попали Ставропольский край, Москва, Мурманская, Омская, Ульяновская и Ивановская области, а также Республика Карелия.

Свердловская область с большим отрывом возглавила рейтинг в сфере жилищно-коммунального хозяйства (1 211,1). В тройке также Тюменская область (396,2) и Калмыкия (313,2). В десятку вошли Владимирская, Орловская, Тверская, Московская и Иркутская области, Чечня и Дагестан.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей порядка 41 600 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет- СМИ. При расчете рейтинга учитывалось упоминание регионов РФ в контексте "майских указов" Путина. Период исследования - июль 2017 года.

МедиаИндекс - показатель качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг геопонятия. Чем больше значение МедиаИндекса, тем более ярко и позитивно присутствие геопонятия в СМИ, тем позитивнее его имидж, создаваемый СМИ.

7 мая 2012 года в день инаугурации на третий срок Путин подписал 11 указов, в которых были обозначены основные направления социально-экономического развития страны до 2020 года. В прессе блок этих документов получил название "майские указы". Они затрагивают основные вопросы экономической и социальной политики, здравоохранения, образования и науки, обеспечения граждан доступным жильем и повышения качества услуг ЖКХ, совершенствования системы госуправления, а также развития Вооруженных сил РФ.