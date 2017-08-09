МВД не считает необходимым дополнять нормативную базу о конвоировании подследственных

FIVB проведет тестовые матчи по смешанному пляжному волейболуСпорт 9 августа, 18:16
СМИ: "Манчестер Юнайтед" ведет переговоры о контракте с ИбрагимовичемСпорт 9 августа, 17:54
Слона едят по кусочкам: президент ЮАР теряет поддержку собственной партииМеждународная панорама 9 августа, 17:50
Дэниел Крэйг согласился сняться еще в двух фильмах про Джеймса БондаКультура 9 августа, 17:38
Олимпийская сборная России по хоккею выиграла предсезонный турнир в СочиСпорт 9 августа, 17:35
Новый виток напряженности между США и КНДРМеждународная панорама 9 августа, 17:25
Погода в России: снег на Ямале, грозы в Москве и аномальная жара в КрымуОбщество 9 августа, 17:09
Ляшко потребовал от властей Украины отменить контракт на закупку в США газового угляЭкономика и бизнес 9 августа, 16:54
Зачем Сбербанку "Яндекс.Маркет": эксперты о создании совместного предприятияЭкономика и бизнес 9 августа, 16:47
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. МВД России не считает, что необходимо дополнять нормативную базу о конвоировании подследственных после нападения участников "банды ГТА" на правоохранителей в Мособлсуде. Как сообщили ТАСС в пресс- центре ведомства, соответствующие документы в достаточной степени урегулированы.
В ведомстве отметили, что служебная деятельность подразделений охранно-конвойной службы осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и ведомственных нормативных правовых актов. "Данными документами в достаточной степени урегулирован алгоритм конвоирования задержанных и заключенных под стражу лиц, включая обеспечение необходимых мер безопасности", - говорится в ответе ведомства на запрос ТАСС.
1 августа двое конвоиров в лифте Мособлсуда сопровождали пятерых подсудимых по уголовному делу "банды ГТА", обвиняемых в бандитизме, серии убийств и в других преступлениях. Один из подсудимых напал на конвоира, в результате чего подсудимые смогли освободиться и завладеть оружием конвоиров, один из которых успел вызвать для подкрепления сотрудников Росгвардии. Подкрепление прибыло на третий этаж, где завязалась перестрелка между подсудимыми и правоохранителями. В ходе стрельбы один из сотрудников Росгвардии был ранен, трое подсудимых уничтожены, еще двое ранены.
По факту перестрелки возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РФ: 317 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа"), ч. 4 ст. 226 ("Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств"), ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 313 ("Покушение на побег из-под ареста или из-под стражи").
Кроме того, по результатам служебной проверки по факту произошедшего уволены командир отдельной роты охраны и конвоирования и замкомандира взвода ГУ МВД по Московской области, а также к дисциплинарной ответственности привлечены еще ряд сотрудников областного главка МВД.