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МВД не считает необходимым дополнять нормативную базу о конвоировании подследственных

Общество
9 августа, 17:57 UTC+3 МОСКВА 9, августа. /ТАСС

В министерстве отметили, что алгоритм конвоирования задержанных и заключенных под стражу и так "в достаточной степени урегулирован"

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МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. МВД России не считает, что необходимо дополнять нормативную базу о конвоировании подследственных после нападения участников "банды ГТА" на правоохранителей в Мособлсуде. Как сообщили ТАСС в пресс- центре ведомства, соответствующие документы в достаточной степени урегулированы.

В ведомстве отметили, что служебная деятельность подразделений охранно-конвойной службы осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и ведомственных нормативных правовых актов. "Данными документами в достаточной степени урегулирован алгоритм конвоирования задержанных и заключенных под стражу лиц, включая обеспечение необходимых мер безопасности", - говорится в ответе ведомства на запрос ТАСС.

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1 августа двое конвоиров в лифте Мособлсуда сопровождали пятерых подсудимых по уголовному делу "банды ГТА", обвиняемых в бандитизме, серии убийств и в других преступлениях. Один из подсудимых напал на конвоира, в результате чего подсудимые смогли освободиться и завладеть оружием конвоиров, один из которых успел вызвать для подкрепления сотрудников Росгвардии. Подкрепление прибыло на третий этаж, где завязалась перестрелка между подсудимыми и правоохранителями. В ходе стрельбы один из сотрудников Росгвардии был ранен, трое подсудимых уничтожены, еще двое ранены.

По факту перестрелки возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РФ: 317 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа"), ч. 4 ст. 226 ("Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств"), ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 313 ("Покушение на побег из-под ареста или из-под стражи").

Кроме того, по результатам служебной проверки по факту произошедшего уволены командир отдельной роты охраны и конвоирования и замкомандира взвода ГУ МВД по Московской области, а также к дисциплинарной ответственности привлечены еще ряд сотрудников областного главка МВД.

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