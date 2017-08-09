Абдулатипов поручил наградить дагестанца, спасшего девушку в Москве ценой своей жизни

МАХАЧКАЛА, 9 августа. /ТАСС/. Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов поручил представить к государственным наградам жителя республики Рашида Салахбекова, который утонул, спасая девушку на пляже в Москве.

"В конце июня наш земляк Рашид Салахбеков погиб, спасая тонущую девушку на пляже в Москве. <...> Мною уже дано поручение представить Рашида Салахбекова к государственным наградам республиканского и федерального уровня. Не только родные и близкие, но и вся республика гордится своим достойным сыном!" - написал Рамазан Абдулатипов на своей странице в Instagram.

По его словам, в поступке Салахбекова отразились "лучшие качества, которыми должен обладать мужчина, защитник, готовый жертвовать собой ради других".

"О таких людях надо рассказывать детям, на таких примерах нужно воспитывать подрастающее поколение, потому что зачастую именно обычные дагестанские парни формируют положительный образ нашей республики. Мы благодарны родителям Рашида за то, что они воспитали сына истинным горцем, чья сила духа, смелость и отвага навсегда останутся в наших сердцах", - отметил Абдулатипов.

В конце июня наш земляк Рашид Салахбеков погиб, спасая тонущую девушку на пляже в Москве. В тот роковой день он оказался единственным, кто, не раздумывая, бросился на помощь. Как говорил Имам Шамиль: «Тот, кто думает о последствиях, не герой». И этими словами в жизни руководствуются дагестанцы, в большинстве своем являющиеся отважными, самоотверженными и благородными людьми. В поступке Рашида Салахбекова отразились лучшие качества, которыми должен обладать мужчина, защитник, готовый жертвовать собой ради других. О таких людях надо рассказывать детям, на таких примерах нужно воспитывать подрастающее поколение, потому что зачастую именно обычные дагестанские парни формируют положительный образ нашей республики. Мы благодарны родителям Рашида за то, что они воспитали сына истинным горцем, чья сила духа, смелость и отвага навсегда останутся в наших сердцах. Мною уже дано поручение представить Рашида Салахбекова к государственным наградам республиканского и федерального уровня. Не только родные и близкие, но и вся республика гордится своим достойным сыном! Публикация от Рамазан Абдулатипов (@abdulatipov_r) Авг 9 2017 в 9:16 PDT