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Полицейские СКФО встретились с родителями Героя России Магомеда Нурбагандова

Общество
10 августа, 9:55 UTC+3 ПЯТИГОРСК ПЯТИГОРСК 10, августа. /ТАСС

Начальник ГУ МВД России по СКФО Сергей Бачурин выразил слова соболезнования и сказал, что они воспитали настоящего мужчину

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ПЯТИГОРСК, 10 августа. /ТАСС/. Начальник ГУ МВД России по СКФО Сергей Бачурин встретился с родителями Героя России Магомеда Нурбагандова, отдыхающими в Пятигорске, сообщила в четверг пресс-служба окружного главка полиции.

"Родители (Нурбагандова) отдыхают в одной из здравниц Пятигорска, такая возможность предоставлена членами Общественного совета главка. Сергей Бачурин выразил слова соболезнования и сказал, что они воспитали настоящего мужчину, подвиг их сына оставил след в сердце каждого россиянина", - отмечается в сообщении.

Отец погибшего сотрудника полиции Нурбаганд Магомедович поблагодарил начальника Главного управления за внимание и сказал, что их семья постоянно чувствует поддержку со стороны не только жителей Дагестана, но и других регионов страны. Семья полицейского ежедневно получает письма и посылки. К Нурбагандовым приезжают люди, которые благодарят их за то, что они воспитали истинного патриота, который не отказался от своих убеждений, осознавая, что это будет стоить ему жизни.

Как ранее сообщал ТАСС, четверо боевиков 10 июля 2016 года в лесу, расположенном в двух км от села Сергокала, захватили группу отдыхающих. Они застрелили Абдурашида Нурбагандова, который заступился за младшего брата Арсена, когда его боевик пнул ногой. Обнаружив у другого отдыхающего Магомеда Нурбагандова удостоверение сотрудника МВД, застрелили и его. Перед смертью Магомед Нурбагандов в ответ на приказ преступников на камеру обратиться к коллегам с просьбой покинуть правоохранительные органы выкрикнул: "Работайте, братья!".

Двое боевиков, причастных к этим убийствам, были ликвидированы в ходе спецопераций 7 сентября 2016 года в Махачкале и Избербаше. Еще двух боевиков силовики задержали 9 сентября 2016 года в Избербаше. 25 июля 2017 года Следственный комитет России сообщил о передаче в суд дела двух участников банды в Дагестане, Артура Бекболатова и Азиза Джамалутдинова, причастной к убийству сотрудника Росгвардии Нурбагандова.

Указом президента РФ лейтенант полиции посмертно удостоен звания Героя Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга.

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