Опрос: американцев беспокоят вопросы здравоохранения, но мало волнует внешняя политика

Бой Кудряшова и Дортикоса во Всемирной суперсерии бокса пройдет 23 сентябряСпорт 10 августа, 16:55
"Динамо" обратилось в РФПЛ с просьбой дать оценку судейству в матче с "Ростовом"Спорт 10 августа, 16:43
Футболист "Спартака" Тимофеев будет прооперирован из-за разрыва крестообразной связкиСпорт 10 августа, 16:13
Выставка о Юрии Любимове откроет фестиваль в Музее Москвы в честь 100-летия режиссераКультура 10 августа, 16:07
Есмантович: Капризову в ХК ЦСКА надо будет доказывать звездный статусСпорт 10 августа, 16:07
Три журналиста на два часа вернули Россию на чемпионат мира по легкой атлетикеСпорт 10 августа, 15:52
Россиянин Щебелин стал победителем марафонской велогонки Москва - ВладивостокСпорт 10 августа, 15:41
Синоптики прогнозируют в Свердловской области ночные заморозки до -2 градусовНовости Урала 10 августа, 15:36
Ухудшение отношений между КНДР и США в заявлениях официальных лиц. ДосьеБиографии и справки 10 августа, 15:31
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 10 августа. /ТАСС/. Американцы считают наиболее серьезными проблемами своей страны ситуацию со здравоохранением и неудовлетворительную работу администрации. Как показали результаты опроса, организованного социологической службой Gallup International, меньше всего граждан США волнует ситуация вокруг КНДР и другие внешнеполитические вопросы.
Согласно распространенным в четверг итогам исследования, 20% респондентов считают наиболее важной проблемой страны недовольство населения правительством и слабое руководство государством. 17% опрошенных посчитали ситуацию со здравоохранением наиболее острым вопросом.
Среди других тем, вызывающих беспокойство граждан, иммиграция, безработица, дискриминация на расовой почве, экономика и единство страны. Меньше всего американцев волнует внешняя политика и ситуация вокруг КНДР, которые сочли за проблему только 4% опрошенных.
Объем выборки в рамках опроса составил более 1 тыс. человек. Исследование провели 2-6 августа.