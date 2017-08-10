Опрос: американцев беспокоят вопросы здравоохранения, но мало волнует внешняя политика

ВАШИНГТОН, 10 августа. /ТАСС/. Американцы считают наиболее серьезными проблемами своей страны ситуацию со здравоохранением и неудовлетворительную работу администрации. Как показали результаты опроса, организованного социологической службой Gallup International, меньше всего граждан США волнует ситуация вокруг КНДР и другие внешнеполитические вопросы.

Согласно распространенным в четверг итогам исследования, 20% респондентов считают наиболее важной проблемой страны недовольство населения правительством и слабое руководство государством. 17% опрошенных посчитали ситуацию со здравоохранением наиболее острым вопросом.

Среди других тем, вызывающих беспокойство граждан, иммиграция, безработица, дискриминация на расовой почве, экономика и единство страны. Меньше всего американцев волнует внешняя политика и ситуация вокруг КНДР, которые сочли за проблему только 4% опрошенных.

Объем выборки в рамках опроса составил более 1 тыс. человек. Исследование провели 2-6 августа.