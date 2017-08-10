Вкладчики "Югры" сократят число участников втрое, чтобы провести митинг в центре Москвы

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Власти Москвы получили третью заявку на проведение митинга вкладчиков обанкротившегося банка "Югра" - теперь рядом с метро "Улица 1905 года" и заявленным числом участников, которое втрое меньше ранее согласованного (с 1500 до 500 человек), сообщил в четверг ТАСС глава департамента региональной безопасности города Владимир Черников.

"Поступила новая заявка (от вкладчиков банка "Югра" - прим. ТАСС) на проведение митинга на улице Красная Пресня (рядом с метро "Улица 1905 года" - прим. ТАСС) 23 августа. Мы будем рассматривать ее. Решение примем завтра или в понедельник", - сказал Черников.

На этот раз в мэрию поступил объединенный запрос от "превышенцев" (тех, чья сумма вклада превысила страхуемый государством лимит в 1,4 млн рублей) и представителей Партии роста. Активисты просят разрешения властей на проведение акции 23 августа на площади Краснопресненской Заставы - она примыкает к улице Красная Пресня и выходу из метро "Улица 1905 года".

Выбор места

Заявление о том, что вкладчики попросят мэрию перенести митинг на площадь перед метро "Улица 1905 года", потому что их не устроил прежде согласованный "Гайд-парк" в Сокольниках, подтвердил ТАСС руководитель инициативной группы Николай Николаев. Он добавил, что заявка, направленная в мэрию в третий раз, подана от лица вкладчиков "Югры" и представителей Партии роста. Кроме того, руководство инициативной группы вкладчиков готово сократить численность участников митинга в шесть раз - с ранее заявленных 3 тыс. на Трубной площади, которое не было согласовано, до 500 человек, чтобы провести акцию в центре столицы.

"Все верно. Мы фактически готовы на любые условия, чтобы нам разрешили провести митинг не в лесу", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС о причинах сокращения числа заявленных участников.

Ранее власти Москвы согласовали проведение митинга вкладчиков банка "Югра" 15 августа, перенеся место его проведения с Трубной площади в центре города в "Гайд-парк" парка Сокольники (что дальше от центра) из-за работ по благоустройству. При этом разрешенная численность митингующих была сокращена вдвое от заявленной - до 1,5 тыс. человек, поскольку это максимальная вместимость "Гайд-парка".

Усиление Партией роста

Кроме того, вкладчики банка "Югра" в своей официальной группе заявили о своем объединении с Партией роста. "На данный момент мы решили объединиться с Партией роста, которая не первый год борется за права разоренных вкладчиков всех банков", - говорится на странице вкладчиков.

В свою очередь, федеральный секретарь Партии роста Александр Хуруджи сообщил журналистам, что партия решила поддержать группу "превышенцев". "Мы, как партия, принципиально собираемся участвовать в подготовке и проведении митинга", - сказал он.

9 августа в 11:30 мск единичные представители объединения собирались у стен Банка России на Неглинной улице в центре города для проведения брифинга для СМИ. Они сообщили, что потребуют изменить решение регулятора об отзыве лицензии, а также выплатить возмещения по вкладам в полном объеме.

Банкротство банка "Югра"

Банк "Югра", который входил в топ-30 по активам, лишился лицензии 28 июля, 10 июля в банке была введена временная администрация. Крах "Югры" стал крупнейшим случаем в истории по объему выплат вкладчикам из Агентства по страхованию вкладов: всего подлежит выплате 169,2 млрд рублей. Как ранее сообщали в ЦБ, 90% кредитного портфеля "Югры" составляли кредиты на бизнес-проекты собственников банка. Основным акционером "Югры" является бизнесмен Алексей Хотин.

Агентство по страхования вкладов (АСВ) оценивает примерное число вкладчиков банка "Югра" в 260 тыс. лиц - они могут обратиться за страховыми выплатами на общую сумму 173 млрд рублей. При этом, по состоянию на 7 августа, вкладчики уже получили 147,5 млрд рублей, что составляет 85% от общей суммы страховых возмещений по банку. В то же время, по данным АСВ, у 61% вкладчиков банка "Югра" с депозитами от 1,4 млн рублей превышение страхового лимита составило не более 100 тыс. рублей, а с суммой превышения до 600 тыс. рублей - 86%.