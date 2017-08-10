Туристы мешают проведению операции по спасению кита в Хабаровском крае

МОСКВА, 10 августа. /Корр. ТАСС Мария Сотскова/. Туристы на острове Большой Шантар в Хабаровском крае пытаются помочь гренландскому киту, заплывшему в мелкую островную речку и застрявшему в ней, но своими действиями пугают животное и тем самым мешают проведению спасательной операции. Об этом ТАСС сообщил в четверг пресс-секретарь Минприроды Николай Гудков.

"Хочется попросить туристов, чтобы они как можно дальше отошли от места спасательной операции. К сожалению, присутствие большого количества людей на месте происшествия создает беспокойство для животного. Мы понимаем стремление принять участие в его судьбе, помочь, но, не будучи специалистами в этой сфере, туристы, по сути дела, создают угрозу и мешают процессу", - сказал собеседник агентства.

Гудков напомнил, что спасением животного занимаются специалисты по морским млекопитающим. По его словам, главная задача - исключить факторы беспокойства для животного. Кита продолжают поливать из шлангов водой, но делают это не часто, так как кит пугается и травмируется о каменистое дно.

Усиление спасательной группировки

На помощь киту вылетел вертолет МЧС России со спасателями на борту.

"Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел по маршруту аэропорт Хабаровск - населенный пункт Хурба - остров Большой Шантар с оперативной группой МЧС России, спасателями Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда и представителями министерства природных ресурсов Хабаровского края для проведения спасательной операции", - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Хабаровскому краю.

Ранее сообщалось, что 13-метровый гренландский кит, спасаясь от стаи касаток, оказался заперт в мелководной речке. Животное травмировано и сильно напугано. Специалисты ждут ночного прилива, чтобы помочь киту выбраться из ловушки и проводить его подальше от берега.