Сергей Безруков и Павел Лунгин встретятся с участниками Всероссийского форума "Таврида"

СЕВАСТОПОЛЬ, 11 августа. /ТАСС/. Шестая смена Всероссийского молодежного образовательного форума "Таврида" начала работу в пятницу на Бакальской косе в Крыму, куда со всей России съехались молодые режиссеры, продюсеры, актеры театра и кино, мультипликаторы. В работе форума примут участие актер Сергей Безруков, режиссер Павел Лунгин и другие известные деятели культуры, сообщили организаторы.

"В рамках образовательной программы смену посетят актер драматического театра и кино, народный артист России Сергей Безруков, российский кинорежиссер и сценарист, лауреат Каннского кинофестиваля, Народный артист РФ Павел Лунгин, а также сценарист и продюсер, преподаватель Нью-Йоркской Академии Киноискусства в Лос-Анджелесе, многократный номинант на премии "Эмми" и "Золотой глобус" Пол Браун", - говорится в сообщении пресс-службы форума.

Кроме того, в гости к участникам "Тавриды" приедут джазмен, основатель и арт-директор международного фестиваля "Джазовая провинция" Леонид Винцкевич, профессор Кембриджа Стив Кершоу, советский и российский певец и актер, народный артист РСФСР Герард Васильев, музыкальный продюсер, композитор, сценарист, режиссер Елена Кипер.

В первый образовательный день смены, 12 августа, начнут работу творческие школы, организованные Московским театром поэтов, ведущими театральными вузами России, а также школы "Работа на международной съемочной площадке" и "Режиссура, анимация, мультимедиа", школа клипмейкинга. В финале смены будут подведены итоги конвейера проектов, и участники, представившие лучшие социально направленные проекты, получат средства на их реализацию.

Молодежный форум "Таврида"

Всероссийский молодежный образовательный форум "Таврида" проводится в Крыму в третий раз. Форум традиционно объединяет талантливую молодежь страны и специалистов из разных сфер: дизайна и архитектуры, литературы, изобразительного искусства и музыки, кино и мультипликации, журналистики, а также музейного дела и преподавания истории.

По каждому направлению проводится восемь тематических смен форума. Цель "Тавриды" - формирование молодежного профессионального сообщества из числа творческой молодежи России.

В 2017 году на участие в форуме было подано более 13 тыс. заявок. Организаторами Всероссийского молодежного образовательного форума "Таврида" 2017 года являются Федеральное агентство по делам молодежи, а также подведомственное этому агентству ФГБУ "Роспатриотцентр" в партнерстве с Московским государственным институтом культуры.

В этом году на "Тавриде" уже состоялись образовательные смены для молодых архитекторов, дизайнеров и урбанистов, художников, скульпторов и искусствоведов, писателей, поэтов, критиков и библиотекарей, композиторов, музыкантов и хореографов, преподавателей истории и работников музеев.