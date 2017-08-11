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Омская область открыла сайт по медицинскому туризму для привлечения иногородних больных

Общество
11 августа, 14:53 UTC+3 ОМСК ОМСК 11, августа. /ТАСС

На портале размещена информация об 11 медицинских учреждениях, их список будет расширяться

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ОМСК, 11 августа. /ТАСС/. Омский "Медицинский информационно-аналитический центр" запустил интернет-портал по медицинскому туризму, который призван повысить доступность высококачественных медицинских услуг для жителей других стран и регионов России. Об этом сообщила пресс-служба правительства Омской области.

"Мы хотим, чтобы люди, открыв сайт, могли легко найти нужное им медицинское учреждение и пролечиться там. Медицинские организации Омской области обладают высоким потенциалом и кадровым и техническим оснащением, чтобы оказывать высококвалифицированную медицинскую помощь", - цитирует пресс-служба директора "Медицинского информационно-аналитического центра" Дмитрия Щеглакова.

На первом этапе на интернет-портале размещена информация об 11 учреждениях, их список будет пополняться. Щеглаков отметил, что ежегодно в медицинские учреждения Омской области обращаются около 30 тыс. иногородних пациентов из 76 регионов России и 24 стран ближнего и дальнего зарубежья. При этом в соответствии с программой обязательного медицинского страхования, граждане России могут лечиться бесплатно на территории любого региона РФ.

"Лечение у нас стоит гораздо ниже, чем в той же Германии или Израиле, а качество не хуже, - считает главный врач "Клинического медико-хирургического центра", который представлен на сайте, Вадим Бережной. - Привлечение медицинских туристов позволит укрепить экономическую мощь наших учреждений и выделять дополнительные средства на лечение омичей и жителей области".

Он отметил, что по ряду направлений, например, хирургия позвоночника, торакальная хирургия и лечение бесплодия, его учреждение является уникальным и привлекает все больше жителей других регионов.

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