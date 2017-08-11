Мединский: российским туристам лучше отдыхать в Карелии, чем в Финляндии

ПЕТРОЗАВОДСК, 11 августа. /ТАСС/. Министр культуры России Владимир Мединский считает, что российским туристам лучше отдыхать в Карелии, нежели в Финляндии, только республику необходимо благоустроить. Такое мнение министр высказал журналистам в пятницу в Петрозаводске.

"Я думаю, что совместно с Ростуризмом мы будем дополнительно работать над расширением туристического потенциала Карелии. Мне, честно говоря, обидно, когда наши туристы едут в Финляндию. Чего в Финляндию-то… У нас лучше. Надо просто немного все благоустроить и показать", - сказал Мединский.

По его словам, туристические возможности Карелии уникальны, хотя и не оценены в полной мере. "Все знают Кижи и все, но Кижи - это только начало", - отметил он.

"19 августа Карелия проводит замечательный оперный фестиваль Ruskeala Symphony. В Финляндии оперный фестиваль проводится 100 лет, но я уверен, что мы гораздо быстрее выйдем на те же показатели, что и финский фестиваль, а потом они еще нам завидовать будут. В следующем году включим его в программу федеральной поддержки", - добавил министр.

Первый фестиваль оперной музыки на открытом воздухе Ruskeala Symphony, участники которого исполнят шедевры итальянской музыки, состоится в горном парке "Рускеала" 19 августа. Организаторы ожидают на него порядка 5 тыс. зрителей.

В 2016 году поток организованных туристов и экскурсантов в регион составил 760 тыс. человек. В республике, которая граничит с Финляндией, находятся более 4 тыс. уникальных памятников истории и культуры, природных памятников, известных исторических мест. Путешественников готовы принять более 320 отелей, гостиниц, хостелов и баз отдыха, которые могут единовременно предоставить 10 тыс. мест. Карельские власти ожидают к 2020 году увеличение турпотока до 1 млн человек.