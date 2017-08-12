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Путин выразил соболезнования президенту Египта в связи со столкновением поездов

Общество
12 августа, 15:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, августа. /ТАСС

Российский лидер передал слова сочувствия родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим

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МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Египта Абделю Фаттаху ас-Сиси в связи с трагическими последствиями железнодорожной катастрофы в окрестностях Александрии. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"В направленной телеграмме глава Российского государства передал слова сочувствия родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем, кто пострадал в результате этого происшествия", - говорится в сообщении.

Два пассажирских поезда столкнулись в пятницу утром рядом со станцией Абис к востоку от Александрии. Состав, следовавший из Каира, на полном ходу врезался в стоявший на путях поезд из Порт-Саида. Согласно последним данным, 41 человек погиб, около 130 пострадали.

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Персоны
Сиси, Абдель Фаттах, ас- Путин, Владимир Владимирович
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