Путин выразил соболезнования президенту Египта в связи со столкновением поездов

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МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Египта Абделю Фаттаху ас-Сиси в связи с трагическими последствиями железнодорожной катастрофы в окрестностях Александрии. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"В направленной телеграмме глава Российского государства передал слова сочувствия родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем, кто пострадал в результате этого происшествия", - говорится в сообщении.
Два пассажирских поезда столкнулись в пятницу утром рядом со станцией Абис к востоку от Александрии. Состав, следовавший из Каира, на полном ходу врезался в стоявший на путях поезд из Порт-Саида. Согласно последним данным, 41 человек погиб, около 130 пострадали.