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Папа римский запретил Братьям милосердия осуществлять эвтаназию

Общество
12 августа, 16:49 UTC+3 ВАТИКАН /Корр. ТАСС, Алексей Букалов

В мае члены этой монашеской общины объявили о возможности осуществления эвтаназии в 15 психиатрических больницах ордена в Бельгии

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ВАТИКАН, 12 августа. /ТАСС/. Папа римский Франциск потребовал, чтобы монашеский орден Братьев милосердия, заботящийся о больных и инвалидах, прекратил практику эвтаназии в психиатрических клиниках, которые находятся в ведении общины, сообщает Радио Ватикана.

В мае члены этой монашеской общины, основанной в 1899 году, объявили о возможности осуществления эвтаназии в 15 психиатрических больницах Бельгии, принадлежащих ордену.

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Настоятель бельгийской общины Братьев милосердия Раф де Рике в своем коммюнике подчеркнул, что эвтаназия "проводится только при отсутствии какой-либо разумной альтернативы, и каждая заявка будет рассматриваться с максимальной рассудительностью".

Между тем главный настоятель ордена, правление которого находится в Риме, Рене Стокман выступил с заявлением, осуждающим эту практику, поскольку она противоречит основным принципам церковной доктрины. "Впервые христианская организация утверждает, что эвтаназия является обычной медицинской практикой, соответствующей терапевтической свободе врача", - подчеркнул настоятель. Стокман также признал, что орден подвергался давлению со стороны общества. Но это не должно было стать поводом для уступок, считает он.

Священник проинформировал Святой престол и начал расследование. В ответ папа Франциск - через ватиканскую Конгрегацию институтов посвященной жизни - запретил осуществлять эвтаназию в психиатрических больницах ордена. "В случае отказа выполнять это распоряжение последуют строгие канонические санкции вплоть до отлучения от церкви", - сказано в постановлении.

По информации Радио Ватикана, в Бельгии большинство пациентов, которые просят об эвтаназии, страдают онкологическими или дегенеративными заболеваниями, психиатрические больные составляют 3% от всех желающих добровольно уйти из жизни при содействии медиков. Ежегодно эвтаназии подвергаются около 4 тыс. человек, указано в сообщении.

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