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Основные восстановительные работы в пострадавших от паводка районах Приморья завершены

Общество
14 августа, 11:20 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 14, августа. /ТАСС

Отмечается, что в регионе восстановлено энергоснабжение и начаты выплаты компенсаций пострадавшим

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ВЛАДИВОСТОК, 14 августа. /ТАСС/. Все основные восстановительные работы в пострадавших от паводка населенных пунктах Приморья завершены, сообщила пресс-служба администрации региона по результатам заседания штаба комиссии по ликвидации ЧС.

"В регионе практически завершена основная часть аварийно-восстановительных работ, связанных с ликвидацией последствий ливня, обрушившегося на южные районы края 7 и 8 августа. В настоящее время жизнеобеспечение полностью налажено во всех семи муниципалитетах, пострадавших от стихии", - отмечается в сообщении.

В частности, восстановлено энергоснабжение всех населенных пунктов. Стационарной телефонной связи нет только в одном селе - Синельниково Октябрьского района. Восстановлено автомобильное сообщение с пострадавшими от паводка территориями.

Также сообщается, что начались выплаты компенсаций пострадавшим из регионального бюджета. Первые 2,6 млн рублей были направлены в районы 12 августа. В ближайшее время будет направлено еще 3,2 млн рублей. Всего поступило 6,5 тыс. заявлений на получение компенсации.

7 августа ливни спровоцировали в Приморском крае паводки, был введен режим чрезвычайной ситуации. Пострадали шесть муниципальных образований региона на юге и юго-западе края. На утро 14 августа в крае остаются подтопленными 32 жилых дома и 95 придомовых территорий в Уссурийске. В пунктах временного размещения остаются 66 человек, из которых 25 - дети.

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