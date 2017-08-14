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Взысканные за загрязнение рек в Петербурге и Ленобласти штрафы в 2017 г. выросли в 150 раз

Общество
14 августа, 21:04 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 14, августа. /ТАСС

Увеличение суммы штрафов связано с ужесточением контроля, а также с тем, что объектами проверок были крупные предприятия, деятельность которых затронула обширные территории в городе и области

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 августа. /ТАСС/. Северо-Западное территориальное управление Росрыболовства оштрафовало в первом полугодии 44 предприятия Санкт-Петербурга и Ленинградской области за сбросы вредных веществ в водоемы более чем на 64,6 млн рублей, что почти в 150 раз больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это связано с ужесточением контроля, сообщили понедельник ТАСС в пресс-службе управления.

"В первой половине 2017 года Рыбоохрана выявила 44 предприятия, в том числе крупных, допустивших сбросы вредных веществ в водные объекты Санкт-Петербурга и Ленобласти, с них взыскан ущерб в размере более 64,6 млн рублей, - рассказали в пресс-службе управления. - За такой же период 2016 года было выявлено около 40 предприятий-нарушителей, сумма возмещенного ущерба тогда составила около 433 тысяч рублей".

Увеличение суммы штрафных санкций в этом году, по данным управления, связано с ужесточением контроля, а также с тем, что объектами проверок были крупные предприятия, деятельность которых затронула обширные территории в городе и области. "Наибольшее давление промышленные предприятия оказывают на экологическое состояние рек Нева, Охта, Ижора, Славянка, Кузьминка, Сясь и Свирь", - констатируют в управлении Росрыболовства.

В 2017 году Рыбоохрана совместно с природоохранной прокуратурой и Росприроднадзором провела 27 плановых и 12 внеплановых выездных проверок деятельности юридических лиц, в ходе которых выявлено 23 нарушения природоохранного законодательства РФ. Среди нарушителей, как отмечают в Росрыболовстве, предприятия сферы ЖКХ, строительные организации, промышленные и складские фирмы. К административной ответственности привлечены 34 должностных лица.

По оценкам ведомства, ситуация с качеством воды в водных объектах продолжает оставаться неблагоприятной, в первую очередь вследствие сбросов промышленных и бытовых сточных вод. Также с начала 2017 года в Петербурге и Ленобласти привлечены к ответственности 312 человек за движение на автомобилях в водоохранных зонах объектов рыбохозяйственного значения.

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