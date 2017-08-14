Минтруд выступил против подарков для госслужащих в виде изделий народного промысла

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Министерство труда и социальной защиты (Минтруд) России не поддерживает идею Министерства промышленности и торговли (Минпромторг) России разрешить дарить госслужащим изделия народного художественного промысла дороже 3 тыс. рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее сообщалось, что Минпромторг предложил снова разрешить госслужащим получать в подарок вещи дороже 3 тыс. рублей, при условии, что это будут изделия народных художественных промыслов.

"Минтруд России не поддерживает предложение Минпромторга России о допустимости дарения государственным (муниципальным) служащим подарков дороже трех тысяч рублей, если это российские изделия народных промыслов, поскольку данное предложение не создаст преференций для развития производства изделий народных промыслов", - говорится в сообщении ведомства. Минтруд России выступает за формирование негативного отношения в обществе к вопросу дарения подарков государственным и муниципальным служащим и иным лицам, на которых распространены антикоррупционные стандарты, сообщает пресс-служба министерства.

В настоящее время государственным и муниципальным служащим запрещается получать денежное и другое вознаграждение, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и подарки от физических и юридических лиц. Исключением из данного запрета являются подарки, полученные в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими официальными мероприятиями. Госслужащий может оставить подарок лишь в том случае, если его стоимость составляет менее трех тысяч рублей.

Когда стоимость подарка превышает 3 тыс. рублей, данный подарок признается собственностью соответственно России, субъекта РФ, муниципального образования и передается по акту в соответствующий госорган. Госслужащий вправе такой подарок выкупить.