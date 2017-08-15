Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.08:
$ 59.8
€ 70.66
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Водолазы Тихоокеанского флота исследуют затонувшую подводную лодку у острова Матуа

Общество
15 августа, 4:10 UTC+3 ЮЖНО-САХАЛИНСК ЮЖНО-САХАЛИНСК 15, августа. /ТАСС

Предположительно, объект может быть американской подводной лодкой Herring

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 августа. /ТАСС/. Водолазы Тихоокеанского флота исследуют подводную лодку времен Второй мировой войны, найденную у курильского острова Матуа, сообщила во вторник пресс-служба Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.

Объект, похожий подводную лодку, был обнаружен 25 июня на глубине 100-110 метров в удалении 2,8 км от берега. Сахалинский ученый-краевед Игорь Самарин предположил ранее, что это может быть американская подводная лодка Herring (SS-233).

Смотрите также

Эксперты: затонувшая у Курил в ходе Второй мировой войны подлодка может быть американской

Ученые нашли на острове Матуа остатки резиденции командира японского гарнизона

Совместная экспедиция Минобороны и РГО начала исследования на курильском острове

"Экипаж спасательного судна "Игорь Белоусов" с помощью телеуправляемого необитаемого подводного аппарата Tiger и телеуправляемого подводного поисково-спасательного аппарата "Пантера плюс" исследуют подводную лодку времен Второй мировой войны, обнаруженную в районе мыса Юрлова на глубине 110 м. <...> Уже проведено несколько глубоководных погружений с целью детального обследования подводного объекта", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, также активно обследуются акватории в северо-восточной части побережья на предмет поиска затонувших судов, подводных лодок и других предметов, представляющих историческую ценность.

Представители экспедиционного центра Министерства обороны РФ, Русского географического общества, личный состав Тихоокеанского флота и Восточного военного округа продолжают изучать разрушенную временем инфраструктуру, находящуюся на Курильском острове Матуа. Это вторая экспедиция на Матуа, она продлится до сентября. Первая совместная экспедиция Минобороны и РГО на Матуа прошла в 2016 году.

Матуа - остров средней группы Большой гряды Курильских островов, длина - около 11 км, ширина - 6,4 км. В годы Второй мировой войны на нем была расположена одна из крупнейших военно-морских баз Японии. В 1945 году остров отошел СССР, а японская база была превращена в советскую. На острове сохранилось множество фортификационных сооружений, шахт, гротов, две взлетные полосы, которые подогреваются термальными источникам, поэтому могут использоваться круглый год.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Вторая мировая война
Страны
США Япония Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Почему Седьмая симфония Шостаковича получила название "Ленинградская"
Монумент перед музеем атомной бомбардировки в Нагасаки
Нагасаки — город, который верит, что останется последним, пережившим ядерную бомбардировку
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Фото
Временно исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Андрей Никитин (в центре) и председатель всероссийского предпринимательского объединения "Клуб лидеров по продвижению инициатив бизнеса" Артем Аветисян (справа)
7
В Новгородской области хотят возродить построенный Суворовым храм
10
"Счастье наступает внизу". Как советские альпинисты покоряли Эверест
38
Объявлены победители Международного конкурса фотожурналистики имени Стенина
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Лидер КНДР обсудил с военным командованием план пуска ракет в сторону Гуама
2
Билл Гейтс сделал крупнейшее за последние 17 лет пожертвование в $4,6 млрд
3
Роспотребнадзор объяснил, как не заразиться вирусом Коксаки
4
Водолазы Тихоокеанского флота исследуют затонувшую подводную лодку у острова Матуа
5
Получателям "дальневосточного гектара" предложили 40 бизнес-планов по его освоению
6
Два легковых автомобиля и фура столкнулись на МКАД
7
Шарапова не вошла в рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок мира по версии Forbes
Темы дня
Новости партнеров
Реклама