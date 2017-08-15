Водолазы Тихоокеанского флота исследуют затонувшую подводную лодку у острова Матуа

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 августа. /ТАСС/. Водолазы Тихоокеанского флота исследуют подводную лодку времен Второй мировой войны, найденную у курильского острова Матуа, сообщила во вторник пресс-служба Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.

Объект, похожий подводную лодку, был обнаружен 25 июня на глубине 100-110 метров в удалении 2,8 км от берега. Сахалинский ученый-краевед Игорь Самарин предположил ранее, что это может быть американская подводная лодка Herring (SS-233).

"Экипаж спасательного судна "Игорь Белоусов" с помощью телеуправляемого необитаемого подводного аппарата Tiger и телеуправляемого подводного поисково-спасательного аппарата "Пантера плюс" исследуют подводную лодку времен Второй мировой войны, обнаруженную в районе мыса Юрлова на глубине 110 м. <...> Уже проведено несколько глубоководных погружений с целью детального обследования подводного объекта", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, также активно обследуются акватории в северо-восточной части побережья на предмет поиска затонувших судов, подводных лодок и других предметов, представляющих историческую ценность.

Представители экспедиционного центра Министерства обороны РФ, Русского географического общества, личный состав Тихоокеанского флота и Восточного военного округа продолжают изучать разрушенную временем инфраструктуру, находящуюся на Курильском острове Матуа. Это вторая экспедиция на Матуа, она продлится до сентября. Первая совместная экспедиция Минобороны и РГО на Матуа прошла в 2016 году.

Матуа - остров средней группы Большой гряды Курильских островов, длина - около 11 км, ширина - 6,4 км. В годы Второй мировой войны на нем была расположена одна из крупнейших военно-морских баз Японии. В 1945 году остров отошел СССР, а японская база была превращена в советскую. На острове сохранилось множество фортификационных сооружений, шахт, гротов, две взлетные полосы, которые подогреваются термальными источникам, поэтому могут использоваться круглый год.