Россияне ожидают курс 65 руб. за доллар через год

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Россияне ожидают роста курса доллара к рублю: по прогнозу половины респондентов, через год курс американской валюты установится на уровне 65 рублей. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные во вторник на сайте организации.

"В обществе по-прежнему сохраняются ожидания негативного сценария событий в отношении поведения курса рубля к доллару: так, в 3-месячной перспективе ожидается, что "американец" будет стоить 64 руб. [среднее значение по ответам респондентов, давших конкретный прогноз, - 59%], через год - 65 руб. [по ответам 46%]. Данные прогнозы респонденты давали на фоне официального курса на уровне 60 рублей за доллар", - говорится в сообщении. Банк России установил на 15 августа официальный курс доллара на уровне 59,799 руб.

Как отмечает ВЦИОМ, при этом "условия для накопления сбережений сегодня более благоприятные, чем были год-два назад". Так, доля россиян, заявляющих об отсутствии сбережений, за два года (с июля 2015 по июль 2017 г.) снизилась с 41% до 33%. По данным опроса, при том, что россияне проявляют активный интерес к ситуации на валютном рынке (за изменением курса доллара следит 61% граждан), рубль традиционно остается основной валютой для хранения денег - его выбирают 63% граждан.

"Россияне стали активнее делать сбережения и внимательнее следить за курсом рубля, ожидая его умеренной коррекции "вниз". В целом это означает, что домохозяйства чувствуют себя достаточно уверенно, признаки острого неблагополучия отсутствуют", - прокомментировал результаты опроса ведущий эксперт-консультант ВЦИОМ Олег Чернозуб.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 27-29 июля методом телефонного интервью. Объем выборки 1800 человек, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.