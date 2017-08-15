В Северной Осетии создан единый туроператор

ВЛАДИКАВКАЗ, 15 августа. /ТАСС/. Единый туроператор "Иристон Тревел" начал работу в Северной Осетии при содействии Агентства развития республики. Как сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе организации, первый туристический маршрут будет разработан для гостей из КНР.

"Основная задача "Иристон Тревел" - формирование единого туристического центра в республике и продвижение турмаршрутов. Так, через неделю несколько туроператоров из Китая посетят республику для совместной выработки маршрута, ориентированного на гостей из Азии", - цитирует пресс- служба руководителя Агентства развития республики Павла Игнатьева.

Там отметили, что продвижением туризма в Агентстве займется Вильям Гагиев, который ранее занимал должность председателя комитета по туризму республики.