В Северной Осетии создан единый туроператор

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ВЛАДИКАВКАЗ, 15 августа. /ТАСС/. Единый туроператор "Иристон Тревел" начал работу в Северной Осетии при содействии Агентства развития республики. Как сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе организации, первый туристический маршрут будет разработан для гостей из КНР.
"Основная задача "Иристон Тревел" - формирование единого туристического центра в республике и продвижение турмаршрутов. Так, через неделю несколько туроператоров из Китая посетят республику для совместной выработки маршрута, ориентированного на гостей из Азии", - цитирует пресс- служба руководителя Агентства развития республики Павла Игнатьева.
Там отметили, что продвижением туризма в Агентстве займется Вильям Гагиев, который ранее занимал должность председателя комитета по туризму республики.