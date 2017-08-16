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Новые площадки для музыкантов открыли в московском метро и МЦК

Общество
16 августа, 10:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, августа. /ТАСС

Места для проведения живых концертов появились на станциях метро "Сухаревская", "Площадь революции" и в переходе в переходе со станции "Ленинский проспект" на МЦК "Площадь Гагарина"

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© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Две новые площадки для выступления музыкантов открылись на станциях московского метро "Сухаревская" и "Площадь революции". Также первую площадку открыли на МЦК "Площадь Гагарина", сообщили в среду в пресс-службе мэра Москвы.

"Новые места для проведения живых концертов появились на станциях "Сухаревская" и "Площадь Революции". Кроме того, впервые площадку для выступлений сделали на Московском центральном кольце (МЦК) - в переходе со станции "Ленинский проспект" на "Площадь Гагарина", - говорится в сообщении.

Кроме того, проект "Музыка в метро" обновил расположение некоторых площадок в подземке. В частности, на "Пушкинской" место для музыкантов организовали перед эскалатором, который ведет к переходу на станции "Чеховская" и "Тверская". Место для выступлений в переходе с "Театральной" на "Площадь Революции" перенесли наверх эскалатора. Всего же, по данным пресс-службы, в московской подземке 16 площадок для музыкантов.

Пилотный проект "Музыка в метро" был запущен весной 2016 года. Это сервисная программа Московского метрополитена, в рамках которой талантливым городским музыкантам предоставляются места для выступлений, а пассажиры получают возможность послушать живую музыку. На сайте "Музыка в метро" есть календарь с расписанием выступлений. Здесь пассажиры могут посмотреть, какие артисты выступают на станциях и когда.

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