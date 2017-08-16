CNN: в Балтиморе демонтировали два памятника конфедератам

ТАСС, 16 августа. По меньшей мере два памятника конфедератам демонтированы в среду в городе Балтимор (штат Мэриленд). Об этом сообщила телекомпания CNN.

По ее данным, демонтажу подвергся памятник судье Роджеру Тейни, узаконившему рабство афроамериканцев в 1857 году, а также монумент, посвященный генералам Конфедерации Роберту Ли и Томасу Джексону.

По информации телекомпании, в понедельник городской совет Балтимора принял единогласное решение о немедленном демонтаже четырех памятников конфедератам. Отмечается, что некоторые из этих монументов установят на кладбищах конфедератов.

В субботу в Шарлотсвилле произошли ожесточенные столкновения ультраправых активистов и их противников на почве решения местных властей демонтировать памятник командующему армией южан в Гражданской войне генералу Роберту Ли. Гражданская война закончилась победой северян и отменой рабства, однако символика южан используется в США до сих пор, хотя многие ее считают символом расизма. Шествие в Шарлотсвилле, среди участников которого были члены организации ку-клукс-клан и неонацисты, переросло в стычки с их оппонентами. В результате один человек погиб, десятки пострадали, власти ввели чрезвычайное положение в городе.