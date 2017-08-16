Дочь Глаголевой попросила СМИ не тревожить их семью

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Старшая дочь актрисы и режиссера Веры Глаголевой, скончавшейся на 62-м году жизни, Анна Нахапетова попросила представителей СМИ воздержаться от каких-либо комментариев и не беспокоить семью в этот трагический период.

Мы очень просим всех представителей СМИ в этот трагический период нашей жизни, воздержаться от каких либо комментариев и оставить нашу семью в покое. Если вы действительно любили нашу маму просто молитесь о новопреставленной рабе Божьей Вере...... A post shared by Анна Нахапетова (@anahapetova) on Aug 16, 2017 at 6:13am PDT

"Мы очень просим всех представителей СМИ в этот трагический период нашей жизни воздержаться от каких либо комментариев и оставить нашу семью в покое. Если вы действительно любили нашу маму, просто молитесь о новопреставленной рабе Божьей Вере", - написала Нахапетова на своей странице в Instagram.

"Наша любимая, неповторимая и единственная... Нет слов и нет сил... Ты рядом и мы чувствуем" , - написала в Instagram самая младшая дочь актрисы Анастасия Овечкина.

Наша любимая... неповторимая и единственная... нет слов и нет сил... ты рядом и мы чувствуем это...#навсегда A post shared by Nastasiya Ovechkina (@nastyashubskaya) on Aug 16, 2017 at 6:25am PDT