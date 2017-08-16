Медведев: зрители любили Глаголеву за редкое обаяние и солнечную энергетику

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МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи с кончиной актрисы и режиссера Веры Глаголевой и подчеркнул, что зрители любили ее "за редкое обаяние и какую-то особенную, солнечную энергетику". Об этом глава правительства написал на своей странице в Facebook.
"Когда уходит из жизни такой яркий, незаурядный человек в расцвете сил и таланта, как Вера Глаголева, это кажется особенно несправедливым и горьким. За ее внешней хрупкостью скрывалась сильная натура и волевой характер. Зрители любили ее за редкое обаяние и какую-то особенную, солнечную энергетику. Искренние соболезнования коллегам, родным и близким Веры Витальевны", - написал премьер.
Народная артистка России Вера Глаголева скончалась в среду, 16 августа, в немецкой клинике под Баден-Баденом на 62-м году жизни.