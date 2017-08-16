ОП: число заявок на президентские гранты от Петербурга должно удвоиться

ТАСС, 16 августа. Количество заявок от НКО на президентские гранты от Санкт-Петербурга может увеличиться вдвое, заявил в среду на семинаре Фонда президентских грантов для НКО Санкт-Петербурга и Ленинградской области заместитель председателя комиссии по развитию гражданского общества и правам человека Общественной палаты Санкт-Петербурга Владимир Дербин.

В среду объявлен прием заявок на второй конкурс для НКО по предоставлению президентских грантов, который продлится до 29 сентября.

"Нас немного смущает тот факт, что [на прошлом конкурсе] в Санкт-Петербурге из 322 заявок только 56 прошло, хотя мы - второй субъект РФ по количеству общественных объединений. У нас около четырех тысяч общественных объединений, а НКО вообще около 12 тысяч. <…> Наша задача - ко второму туру подготовиться более профессионально и как минимум удвоить нашу цифру грантов по Петербургу", - сказал Дербин.

По его словам, отказы в грантах петербургским НКО почти на 80% связаны с неправильным заполнением заявок, многие НКО не придают значения оформлению документов. Эту информацию подтвердил на семинаре в Санкт-Петербурге исполнительный директор Фонда президентских грантов Антон Долгов.

"По итогам первого конкурса организации в отзывах жаловались, что не добрали несколько баллов. <…> Поэтому мы хотим рассказать на семинарах, как работает система оценки, разобрать методики, по которым работают эксперты", - сказал Долгов.

Президентские гранты в регионах

Семинары по конкурсу президентских грантов прошли в среду в нескольких регионах. В Челябинске семинар для представителей региональных НКО в среду провел глава Фонда президентских грантов Илья Чукалин. По данным организаторов, в мероприятии приняли участие порядка 200 представителей НКО из Челябинской, Свердловской, Курганской областей. "Для фонда важно, чтобы вся страна участвовала в конкурсе, чтобы не было скепсиса у региональных НКО, поэтому мы начали второй конкурс проведением семинаров в регионах", - пояснил Чукалин ТАСС.

По его прогнозам, число проектов, заявленных на второй конкурс для НКО по предоставлению грантов президента РФ, превысит восемь тысяч, в то время как на первый конкурс было подано 6623 заявки. В основном он ожидает роста числа заявок от НКО, которые изначально были скептически настроены к участию в первом конкурсе, а по его итогам увидели, что победить вполне реально, а также от тех НКО, которые не смогли получить грант по итогам первого конкурса из-за недостатков в поданных документах и доработали их.

Заявок будет больше

В большинстве регионов ожидают увеличения количества заявок на конкурсе президентских грантов. В Приморском крае прогнозируют, что во втором конкурсе грантов примут участие около 70-80 проектов. "Мы ожидаем участия 70-80 проектов. В первом конкурсе приняли участие от Приморья 55 проектов, семь из них получили гранты", - рассказал ТАСС директор департамента внутренней политики администрации края Павел Ясевич.

Среди наиболее популярных тем для проектов, которые НКО подают на конкурс грантов в Приморье - различные мероприятия по поддержке материнства и детства, экология и охрана окружающей среды, вовлечение молодежи в социальную и культурную жизнь региона.

В Магадане, где также в среду прошел семинар, работа по подготовке проектов, заявок велась с начала года, ранее на грант планировали подать около 10 проектов. "Думаю, что во время семинара возникло желание участвовать в заявочной компании и у других представителей некоммерческих организаций. Будут работать до сентября, время есть", - рассказал ТАСС руководитель департамента внутренней и информационной политики аппарата губернатора Магаданской области Олег Михайлюк.

В Башкирии по итогам первого этапа конкурса победили 12 НКО, получившие в общей сложности более 14 млн рублей грантов, однако потенциал региона намного выше, отметила глава департамента регионального развития Фонда президентских грантов Наталья Алиева, которая находится с рабочей поездкой в Уфе. "Многие перспективные заявки не прошли исключительно по формальным признакам", - заявила она на встрече со спикером Госсобрания Башкирии Константином Толкачевым.

Конкурсы по предоставлению государственной поддержки НКО, участвующим в развитии институтов гражданского общества, проводятся с 2006 года. Они организовывались несколькими операторами, в год проводилось по четыре конкурса, но в 2017 году был учрежден единый оператор - Фонд президентских грантов. На первый в этом году конкурс было представлено рекордное количество проектов - более 6,5 тыс., с общей суммой запрашиваемых грантов свыше 31 млрд рублей.

Заявки на второй конкурс для НКО по предоставлению президентских грантов будут приниматься с 16 августа по 29 сентября, итоги конкурса подведут в ноябре. Общий объем фонда, который будет распределен на победившие в конкурсе проекты, составит более 4,5 млрд рублей.