Более 1,1 млн человек обратились службу занятости в 2017 году

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Более 1,1 миллиона россиян обратились в органы службы занятости за семь месяцев текущего года, почти половина из них интересовалась положением на рынке труда и около 350 тысяч - искали работу. Об этом сообщает в четверг пресс-служба Роструда.

"За 7 месяцев 2017 года количество заявлений граждан о предоставлении государственных услуг в сфере содействия занятости населения превысило 1 млн 102 тыс. человек", - говорится в сообщении ведомства.

Почти половина из них (45,5%) обратились за услугой по информированию о положении на рынке труда. Более 348,2 тысячам потребовалось содействие в поиске подходящей работе и около 125,6 тысячам была нужна помощь в профориентации.

Наибольшее число обращений в органы службы занятости наблюдалось в Красноярском и Краснодарском краях, Свердловской области, Алтайском крае и Ростовской области, сообщили в Роструде.

По последним данным Минтруда, число вакансий в органах службы занятости составило более 1,6 миллиона единиц. Число официально зарегистрированных безработных - чуть более 788 тысяч.