Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.08:
$ 59.25
€ 69.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Более 1,1 млн человек обратились службу занятости в 2017 году

Общество
17 августа, 13:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, августа. /ТАСС

Почти половина из них интересовалась положением на рынке труда и около 350 тысяч - искали работу

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Владимир Смирнов/ТАСС

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Более 1,1 миллиона россиян обратились в органы службы занятости за семь месяцев текущего года, почти половина из них интересовалась положением на рынке труда и около 350 тысяч - искали работу. Об этом сообщает в четверг пресс-служба Роструда.

"За 7 месяцев 2017 года количество заявлений граждан о предоставлении государственных услуг в сфере содействия занятости населения превысило 1 млн 102 тыс. человек", - говорится в сообщении ведомства.

Почти половина из них (45,5%) обратились за услугой по информированию о положении на рынке труда. Более 348,2 тысячам потребовалось содействие в поиске подходящей работе и около 125,6 тысячам была нужна помощь в профориентации.

Наибольшее число обращений в органы службы занятости наблюдалось в Красноярском и Краснодарском краях, Свердловской области, Алтайском крае и Ростовской области, сообщили в Роструде.

По последним данным Минтруда, число вакансий в органах службы занятости составило более 1,6 миллиона единиц. Число официально зарегистрированных безработных - чуть более 788 тысяч.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Парашюты вместо протезов
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
Три Спаса: кремлевские и монастырские рецепты из яблок, меда и орехов
Фото
7
Благоустройство площади Тверской заставы в Москве находится в завершающей стадии
Временно исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Андрей Никитин (в центре) и председатель всероссийского предпринимательского объединения "Клуб лидеров по продвижению инициатив бизнеса" Артем Аветисян (справа)
7
В Новгородской области хотят возродить построенный Суворовым храм
10
"Счастье наступает внизу". Как советские альпинисты покоряли Эверест
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Абонент МТС подал иск к оператору на 30 млрд рублей
2
ФАС возбудила дела против "Дикси" и "Магнита" за дискриминацию поставщиков
3
Источник: Глаголеву похоронят в Москве на Троекуровском кладбище
4
Проект "Наедине со всеми" на Первом закрыт по инициативе Меньшовой
5
Около 150 тыс. человек подписаны на ПФР в социальных сетях
6
Благоустройство площади Тверской заставы в Москве находится в завершающей стадии
7
Президент Южной Кореи заявил, что на полуострове больше никогда не будет войны
Темы дня
Новости партнеров
Реклама