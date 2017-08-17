Более 1,1 млн человек обратились службу занятости в 2017 году

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МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Более 1,1 миллиона россиян обратились в органы службы занятости за семь месяцев текущего года, почти половина из них интересовалась положением на рынке труда и около 350 тысяч - искали работу. Об этом сообщает в четверг пресс-служба Роструда.
"За 7 месяцев 2017 года количество заявлений граждан о предоставлении государственных услуг в сфере содействия занятости населения превысило 1 млн 102 тыс. человек", - говорится в сообщении ведомства.
Почти половина из них (45,5%) обратились за услугой по информированию о положении на рынке труда. Более 348,2 тысячам потребовалось содействие в поиске подходящей работе и около 125,6 тысячам была нужна помощь в профориентации.
Наибольшее число обращений в органы службы занятости наблюдалось в Красноярском и Краснодарском краях, Свердловской области, Алтайском крае и Ростовской области, сообщили в Роструде.
По последним данным Минтруда, число вакансий в органах службы занятости составило более 1,6 миллиона единиц. Число официально зарегистрированных безработных - чуть более 788 тысяч.