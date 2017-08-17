Благоустройство площади Тверской заставы в Москве находится в завершающей стадии

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МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Работы по благоустройству площади Тверской заставы в столице находятся в финальной стадии и должны быть завершены до конца августа 2017 года. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, осмотрев ход строительных работ на площади в рамках программы благоустройства "Моя улица".
"Работы в завершающей стадии [на площади Тверской заставы]. Надеюсь, до конца этого месяца все основные работы будут завершены. На площади будут трамвайные пути другого качества, почти бесшумные трамваи", - сказал он. По словам мэра, власти Москвы шаг за шагом возвращают столичным площадям историческое наследие, превращая их в удобное общественное пространство для прогулок.
"Площадь Тверской заставы планировалась как "окно в Европу". С Белорусского вокзала ходили поезда на запад, на север - из столицы в Санкт-Петербург. В 90-е годы это было жалкое зрелище, в начале все это было заставлено ларьками и была хаотичная торговля. Затем площадь превратилась в сплошную стоянку машин и были пробки", - подчеркнул Собянин.
Он пригласил всех жителей столицы посетить площадь Тверской заставы и оценить ее новое назначение после того, как завершатся все работы.
Работы по благоустройству
Строительно-монтажные работы на площади Тверской заставы в Москве выполняет компания "Радор М", которая ранее благоустраивала в рамках программы "Моя улица" участок Тверской улицы от метро "Пушкинская" до улицы Моховая.
По условиям контракта, компания вернула на историческое место памятник писателю Максиму Горькому, который до этого находился в парке "Музеон". Кроме того, работами предусмотрен перенос воздушно-кабельных сетей, установка памятника Максиму Горькому, укладка трамвайного пути длиной 326 м. Стоимость работ составляет 925 млн рублей.
Площадь Тверской заставы
Площадь Тверской заставы была образована в 1742 году при строительстве Тверской заставы Камер-Коллежского вала. В 90-х годах прошлого века площадь была застроена торговыми ларьками. В 2002 году был проведен первый конкурс на реконструкцию площади, однако сама она началась в 2008 году. Инвестором строительства выступала копания "Автостоянка Тверская застава", заказчиком - "Стройинком К".
Предполагалось, что на участке будет построен торговый центр с многоуровневой парковкой, а также комплекс жилых зданий и пятизвездочный отель. Строительство торгового центра было заморожено в 2011 году, так как департамент строительства Москвы решил отказаться от идеи строительства ТЦ, отдав предпочтение строительству развязки. Однако после, проведя анализ совместно с МАДИ (Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - прим. ТАСС), столичные власти отказались от идеи развязки и решили восстановить площадь.
"Моя улица" - крупнейший проект благоустройства в современной истории Москвы. С 2015 года проведена реконструкция уже более ста улиц, в этом году по программе будет благоустроено 89 городских территорий.