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Благоустройство площади Тверской заставы в Москве находится в завершающей стадии

Общество
17 августа, 13:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, августа. /ТАСС

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что работы завершатся до конца августа

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Мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра хода реконструкции площади Тверской Заставы
Мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра хода реконструкции площади Тверской Заставы
Мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра хода реконструкции площади Тверской Заставы
© Артем Геодакян/ТАСС
© Артем Геодакян/ТАСС
© Артем Геодакян/ТАСС
© Артем Геодакян/ТАСС
© Артем Геодакян/ТАСС
Памятник Максиму Горькому
Памятник Максиму Горькому
Памятник Максиму Горькому
© Сергей Бобылев/ТАСС
Вид на площадь Тверской Заставы и Белорусский вокзал
Вид на площадь Тверской Заставы и Белорусский вокзал
Вид на площадь Тверской Заставы и Белорусский вокзал
© Сергей Бобылев/ТАСС
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Мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра хода реконструкции площади Тверской Заставы
© Артем Геодакян/ТАСС
© Артем Геодакян/ТАСС
© Артем Геодакян/ТАСС
© Артем Геодакян/ТАСС
© Артем Геодакян/ТАСС
Памятник Максиму Горькому
© Сергей Бобылев/ТАСС
Вид на площадь Тверской Заставы и Белорусский вокзал
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Работы по благоустройству площади Тверской заставы в столице находятся в финальной стадии и должны быть завершены до конца августа 2017 года. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, осмотрев ход строительных работ на площади в рамках программы благоустройства "Моя улица".

"Работы в завершающей стадии [на площади Тверской заставы]. Надеюсь, до конца этого месяца все основные работы будут завершены. На площади будут трамвайные пути другого качества, почти бесшумные трамваи", - сказал он. По словам мэра, власти Москвы шаг за шагом возвращают столичным площадям историческое наследие, превращая их в удобное общественное пространство для прогулок.

"Площадь Тверской заставы планировалась как "окно в Европу". С Белорусского вокзала ходили поезда на запад, на север - из столицы в Санкт-Петербург. В 90-е годы это было жалкое зрелище, в начале все это было заставлено ларьками и была хаотичная торговля. Затем площадь превратилась в сплошную стоянку машин и были пробки", - подчеркнул Собянин.

Он пригласил всех жителей столицы посетить площадь Тверской заставы и оценить ее новое назначение после того, как завершатся все работы.

Работы по благоустройству

Строительно-монтажные работы на площади Тверской заставы в Москве выполняет компания "Радор М", которая ранее благоустраивала в рамках программы "Моя улица" участок Тверской улицы от метро "Пушкинская" до улицы Моховая.

По условиям контракта, компания вернула на историческое место памятник писателю Максиму Горькому, который до этого находился в парке "Музеон". Кроме того, работами предусмотрен перенос воздушно-кабельных сетей, установка памятника Максиму Горькому, укладка трамвайного пути длиной 326 м. Стоимость работ составляет 925 млн рублей.

Площадь Тверской заставы

Площадь Тверской заставы была образована в 1742 году при строительстве Тверской заставы Камер-Коллежского вала. В 90-х годах прошлого века площадь была застроена торговыми ларьками. В 2002 году был проведен первый конкурс на реконструкцию площади, однако сама она началась в 2008 году. Инвестором строительства выступала копания "Автостоянка Тверская застава", заказчиком - "Стройинком К".

Предполагалось, что на участке будет построен торговый центр с многоуровневой парковкой, а также комплекс жилых зданий и пятизвездочный отель. Строительство торгового центра было заморожено в 2011 году, так как департамент строительства Москвы решил отказаться от идеи строительства ТЦ, отдав предпочтение строительству развязки. Однако после, проведя анализ совместно с МАДИ (Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - прим. ТАСС), столичные власти отказались от идеи развязки и решили восстановить площадь.

"Моя улица" - крупнейший проект благоустройства в современной истории Москвы. С 2015 года проведена реконструкция уже более ста улиц, в этом году по программе будет благоустроено 89 городских территорий.

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