Ленобласть обяжет предприятия численностью от 35 человек трудоустраивать инвалидов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 августа. /ТАСС/. Власти Ленинградской области планируют расширить действие закона о квотировании рабочих мест для инвалидов на предприятия численностью от 35 человек. В настоящее время это правило действует для организаций, в штате которых более 100 человек.

"Один из механизмов трудоустройства - это квотирование рабочих мест, которое обязывает работодателей принимать на работу инвалидов. У нас есть областной закон, по которому предприятия численностью более 100 человек должны принимать инвалидов на работу в рамках установленной квоты, и на сегодняшний день более чем 500 работодателей создали для инвалидов за счет квоты порядка 4 тыс. рабочих мест ", - сказал 17 августа губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на совещании по занятости инвалидов.

Губернатор принял решение квотировать рабочие места для инвалидов в администрации и госучреждениях Ленинградской области. Он сообщил, что подготовлены изменения в областной закон, согласно которым квотированию будут подлежать предприятия численностью от 35 человек. "Мы рассчитываем, что введение этого механизма квотирования в размере 1% от численности позволит создать еще порядка тысячи рабочих мест", - уточнил Дрозденко.

По данным властей, общее количество инвалидов трудоспособного возраста в регионе - 36 тыс. человек (на 1 июня 2017 года). "Из них работают только 30%, при этом достаточно большое количество граждан готовы изменить свою жизнь, готовы трудоустроиться и работать. Только за семь месяцев 2017 года служба занятости трудоустроила около 400 граждан, имеющих инвалидность", - сказал губернатор.

Он отметил, что в Ленобласти действуют механизмы поддержки предприятий, которые трудоустраивают инвалидов, включая компенсации за создание рабочего места и частично за оплату труда инвалидов, а также за наставничество. В то же время область планирует создавать собственные рабочие места для людей с ограниченными возможностями.