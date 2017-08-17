В Пятигорске 7 и 8 сентября пройдет первый форум врачей СКФО

ТАСС, 17 августа. Первый форум врачей Северо-Кавказского федерального округа пройдет в Пятигорске 7 и 8 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Министерства РФ по делам Северного Кавказа.

"Первый форум врачей Северо-Кавказского федерального округа, посвященный проблемам диагностики, лечения и реабилитации сосудистой патологии в условиях курортной зоны РФ "2017 - Инсульт и инфаркт. Состояние проблемы и пути ее решения", впервые пройдет в Пятигорске 7-8 сентября при поддержке Минздрава России, Минкавказа России, АО "Корпорация развития Северного Кавказа", фонда "ПосетиКавказ", - говорится в сообщении.

На форуме состоится презентация проекта инновационного медицинского кластера в особо охраняемом эколого-курортном регионе Кавказские Минеральные Воды. Врачи из регионов СКФО смогут послушать в Пятигорске лекции ведущих медиков РФ, пройти мастер-классы.

К участию в форуме приглашаются как главные врачи, так и младший медицинский персонал, а также медицинские менеджеры, курортологи и туроператоры.

"Форум станет площадкой, объединяющей сотрудников медицинских и санаторно-курортных учреждений регионов Северо-Кавказского федерального округа, на которой они смогут обменяться опытом, узнать о современных методах и технологиях помощи пациентам. Итоги его работы станут основой для успешного формирования на Северном Кавказе современной системы оказания медицинской помощи, учитывающей богатейший потенциал санаторно-курортного комплекса Кавказских Минеральных Вод, помогут в модернизации санаторно-курортной отрасли знаменитого курорта, а также реализации проекта инновационного медицинского кластера", - приводит пресс-служба Минкавказа РФ слова первого заместителя министра по делам Северного Кавказа Одеса Байсултанова.