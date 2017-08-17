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ПФР оперативно назначил пенсию детям журналистки Старобинец после критики в соцсетях

Общество
17 августа, 19:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, августа. /ТАСС

Анна Старобинец осталась одна с двумя несовершеннолетними детьми после смерти ее мужа, Александра Гарроса

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МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Пенсионный фонд России (ПФР) оперативно назначил пенсию по потере кормильца детям журналистки и писательницы Анны Старобинец, вдовы писателя Александра Гарроса, после ее критической публикации в соцсетях. Об этом сообщила руководитель департамента общественных связей и взаимодействия со СМИ ПФР Маргарита Нагога на своей странице в Facebook.

Анна Старобинец осталась одна с двумя несовершеннолетними детьми после смерти ее мужа. Чтобы оформить пенсию по потере кормильца женщине пришлось почти месяц собирать документы. В минувшую среду она обратилась в московское отделение Пенсионного фонда района Хамовники. Вновь столкнувшись с рядом трудностей при оформлении, Старобинец опубликовала в Facebook гневный пост, вызвавший широкий резонанс в социальных сетях.

По словам Нагоги, сотрудники Хамовнического отделения ПФР сделали все согласно закону, в том числе оперативно оформили СНИЛС на детей и запросили дополнительные документы через дипломатические органы.

"Оформили макеты пенсионных дел и отдали на назначение. Пенсия назначается с августа. Сегодня будет назначение", - пояснила глава пресс-службы ПФР.

Также Маргарита Нагога извинилась за действия сотрудников отделения Пенсионного фонда и пообещала учесть замечания Старобинец в дальнейшей работе.

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