Ростуризм пока не обладает информацией о россиянах, пострадавших в Барселоне

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Ростуризм пока не располагает информацией о том, есть ли россияне среди пострадавших в результате наезда пикапа на людей в центре Барселоны. Об этом ТАСС сообщила советник главы Ростуризма Светлана Сергеева.

Ранее в четверг в центре Барселоны пикап въехал в толпу людей. Как сообщила газета Pais, водителя транспортного средства пока не задержали.

"Мы находимся на связи с ситуационным центром МИД и выясняем, есть ли среди пострадавших россияне. Пока ничего другого дать не можем", - сказала Сергеева. Ростуризм призывает туристов, находящихся в Барселоне, сохранять спокойствие и следовать указаниям местных властей, добавила она.

По имеющимся данным, в результате ЧП погибли не менее трех человек, десятки пострадали.