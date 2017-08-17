СМИ: как минимум три человека погибли в результате наезда на людей в Барселоне

МАДРИД, 17 августа. /ТАСС/. По меньшей мере три человека погибли в Барселоне в результате наезда авто на людей. Об этом сообщило агентство Europa Press со ссылкой на очевидцев.

Газета El Periodico сообщала о 20-25 пострадавших.

По данным Agence France-Presse, полиция Барселоны считает инцидент в районе улицы Рамбла в центре города терактом. Водителя транспортного средства, по сведениям газеты El Pais, пока не задержали.