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Назарбаев: переход казахского языка на латиницу не означает отказ от русского языка

Общество
17 августа, 20:01 UTC+3 АСТАНА АСТАНА 17, августа. /ТАСС

По словам президента страны, все издания, издающиеся на русском языке для русскоговорящих граждан Казахстана, остаются

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АСТАНА, 17 августа. /ТАСС/. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что запланированный переход казахского языка к латинской графике не означает, что республика откажется от использования русского языка. Об этом глава республики сообщил в интервью телеканалу Khabar, отрывок из которого размещен на сайте международного агентства "Казинформ".

"Переход на латиницу не означает отказ от русского языка, от кириллицы. Латиница будет касаться, прежде всего, казахского языка. Все издания, издающиеся на русском языке для русскоговорящих граждан Казахстана, остаются", - подчеркнул Назарбаев.

Ранее президент страны в статье "Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания" написал, что "до конца 2017 года необходимо с помощью ученых и широкой общественности принять единый стандартный вариант казахского алфавита в новой графике". С 2018 года нужно начать подготовку кадров для преподавания нового алфавита и подготовку учебников для средней школы. Планируется, что к 2025 переход на латинский алфавит произойдет во всех сферах казахстанского общества.

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Назарбаев, Нурсултан Абишевич
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