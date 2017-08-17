"Турпомощь" не получала данных о пострадавших россиянах в теракте в Барселоне

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Российские туроператоры, сотрудничающие с ассоциацией "Турпомощь", пока не сообщали о том, что среди их клиентов есть пострадавшие в результате теракта в центре Барселоны. Об этом ТАСС сообщил вице-президент ассоциации Александр Осауленко.

"Пока информации о том, что наши пострадали, нет. Операторы, с которыми мы на связи, у нас много кто занимается Испанией, говорят о том, что их туристов там нет", - сказал Осауленко.

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина отметила, что невозможно сказать, сколько точно российских туристов сейчас находится в городе.

"Для Барселоны пик - это весна и осень, потому что это экскурсионное направление. А сейчас, в августе, естественно, все едут на пляж. Но туристы там есть. И организованные, и самостоятельные", - добавила она.

В четверг в центре Барселоны пикап въехал в толпу людей. Как сообщила газета El Pais, водителя транспортного средства пока не задержали. По данным агентства Reuters, в результате произошедшего погибли 13 человек. Полиция Каталонии сообщила о 32 пострадавших.